娛樂 最新消息

霍諾德差點喪命！雙手懸掛岩塔：腳下全崩了

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明天（25日）於台北101進行獨攀挑戰。他從事自由攀登長達30年，透露曾經僅以雙手吊在一座非洲岩塔，讓網友直呼，簡直比阿湯哥拍電影還要猛。

霍諾德熱愛攀登30年，無時無刻都在跟死神拉扯，他的代表作之一是在2017年於無裝備的情況下，徒手攀登優勝美地國家公園3000英尺高的酋長岩（El Capitan），克服崎嶇不平、變化莫測的酋長岩，讓霍諾德名氣更上一層樓。整個過程被拍成紀錄片《赤手登峰Free Solo》，還在2019年獲得奧斯卡金像獎最佳紀錄片。

霍諾德一輩子都在玩命，但他樂此不疲。（達志影像）霍諾德一輩子都在玩命，但他樂此不疲。（達志影像）

只要一失手就可能造成無法挽回的遺憾。霍諾德被問到是否有差點喪命的經驗？他回憶起有一次攀爬時弄斷兩個岩點，導致腳無處可放，最後雙手掛在非洲一座岩塔，「哇！我覺得就像《不可能的任務》，真是瘋了！」

霍諾德表示自己並不是天生就有握力的人，他一輩子都在練「指力」，像是吊在小小的邊邊角角，身上再增加重物，就像重訓一樣，不過他建議還是多攀岩，增加實戰經驗。

