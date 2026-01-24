自由電子報
娛樂 電視

李千娜生三胎仍超瘦！鬆口曝心聲被白冰冰猛讚

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，今播出李千娜與翁立友擔任來賓的集數，兩人合唱《胭脂馬拄到關老爺》，讓白冰冰驚呼「高手對唱高手原來是這種感覺！」

白冰冰看到李千娜忍不住大讚偶像風格、國台語都能詮釋，是現在少有難得的歌手，主持人蔡家蓁為李千娜直球投出發聲說：「冰姐，妳沒介紹到千娜可是『三棲』的三金歌后，金鐘金曲跟金馬都有」，白冰冰說真的電影、電視劇跟唱片都有自己一片天，真是天后等級還搞笑說「有神快拜」讓李千娜哭笑不得。

陽帆（左起）、翁立友、李千娜、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、翁立友、李千娜、白冰冰。（民視提供）

話鋒一轉白冰冰看到翁立友跟李千娜從單身到已婚，自己像是阿嬤的心情看著這優秀後輩歌手的轉變與成長，白冰冰還問李千娜妳都生三個，怎麼身材還是這麼纖細？李千娜更是難得透露可能是因為手把手親自照顧小孩，沒有找保母幫忙，會想很多的她擔憂別人照顧不好，自己照顧最安心，可能親力親為忙小孩的大小情，照顧小孩還要兼顧演藝事業，忙碌生活，體重就恢復很快。

兩位大牌提攜後輩也是不遺餘力，翁立友點評麗小花演唱《舞女》非常有穿透力，還加碼開金口跟林奕妘合唱《甲你惜命命》讓大家聽得過癮；李千娜也與麗小花合唱《愛人醉落去》，不同曲風演唱寵粉無極限。

