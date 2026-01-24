《愛的迫降》真實版落幕！為愛脫北娶台灣選手 柔道名將李昌壽驟逝

前北韓柔道名將李昌壽因心臟病發離世。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被視為電視劇《愛的迫降》現實版原型的真實人生故事，如今畫下令人鼻酸的句點。前北韓柔道名將李昌壽，當年為了愛情毅然脫北，與台灣柔道選手陳鈴真共結連理，這段跨越國界與政治高牆的愛情曾轟動體壇與社會。近日卻傳出他因突發心臟病離世，消息曝光後讓不少人惋惜不已。

李昌壽出生於北韓，年輕時即展現過人柔道實力，曾是國家代表隊主力。1989年世界柔道錦標賽上奪牌，讓他在國際舞台嶄露頭角，也正是在那一年，他與前來參賽的台灣選手陳鈴真相識。短暫的相遇，卻改變兩人一生。

礙於身分與政治現實，兩人平日幾乎無法見面，只能在國際賽事期間短暫相聚。即便如此，彼此仍在場上全力以赴。1990年北京亞運會，陳鈴真奪下銅牌，李昌壽則摘銀。然而，李昌壽因在比賽中敗給南韓選手，返國後竟被判處到礦坑勞動。身心俱疲之下，加上對未來婚姻的渴望，讓他萌生脫北的念頭。

1991年，李昌壽隨隊前往歐洲參加世錦賽期間，選擇在火車行進途中跳車逃離，隨後向南韓大使館尋求政治庇護，展開人生最驚險的一次「比賽」。脫北成功後，他終於得以與陳鈴真攜手，兩人結婚生下三名子女，過著平凡卻珍貴的家庭生活。

多年來，他們的故事屢被外界提起，不只是因為「脫北運動員」的身分，更因為那份跨越體制的愛情勇氣。夫妻倆低調生活，孩子們也陸續成家立業，其中一名兒子「包進」曾在YouTube分享父母的故事，再度引發網友關注與感動。

近日，陳鈴真在臉書貼出靈堂照片，證實丈夫辭世的消息。兒子包進也發文追悼，分享父親與孫子的合照，回憶父親當年獨自來到陌生國度、為了家庭默默承擔的身影，並感性表示，父親教會他何謂愛與責任，未來也希望自己能延續這份力量，成為更好的人。

