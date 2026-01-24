自由電子報
娛樂 最新消息

罕見表態惹禍！蒼井空一句「我喜歡中國」引爆日網怒火

蒼井空是日本傳奇AV女優。（翻攝自X）蒼井空是日本傳奇AV女優。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被華語圈暱稱為「蒼老師」的日本前AV女優蒼井空，淡出成人影像產業多年後，成功轉型為人妻、人母與品牌經營者，並長期深耕華語市場，在中國社群平台累積高度人氣。一向鮮少觸碰政治議題的她，近日卻因一則簡短發言，意外被捲入日本政壇與中日輿論的交鋒漩渦。

日本近期政局動盪，日本首相高市早苗針對「台灣有事」的立場，加上解散國會後的政治走向，引發國內外高度關注，中日關係也再度成為敏感話題。在此氛圍下，蒼井空於社群平台 X（前 Twitter）發文表示，自己在中國擁有許多朋友，若因政治對立導致彼此關係疏遠，「會感到難過」，文末更直白寫下「我喜歡中國」，短短一句話迅速在網路發酵。

該貼文曝光後，中國網友多半給予正面回應，認為她勇於表達真實情感；反觀日本網路輿論，卻掀起不小反彈聲浪。不少網友質疑她「立場過於親中」，也有人直言公眾人物不應在此時輕率表態，更有部分激進言論翻出她過往AV身分，指控其形象「影響日本女性在中國的刻板印象」，使爭論進一步升溫。

面對外界批評，蒼井空並未選擇刪文或公開道歉，而是陸續回覆部分留言，強調外界將議題無限上綱，「把範圍拉得太大了」，似乎希望為個人情感與政治立場劃清界線。然而，在日本社會對中態度日益緊繃的背景下，她的解釋並未有效止血，相關貼文短時間內累積超過57萬次瀏覽，再度成為中日社群熱議焦點。

