霍諾德不玩命！延期攀登台北101被讚爆 網友驚嘆：他非一般人

〔記者邱奕欽／台北報導〕天公不作美！美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）原定今（24日）挑戰徒手攀登台北101的計畫，因天候不佳確定延期至明日舉行。儘管現場已有民眾提前到場且最終失望離開，但網路上反而湧入大量支持聲音力挺，更有人直言若他堅持在惡劣天候下攀登，反而會對其專業與判斷打上問號。

全世界矚目這場可能寫下歷史的一刻，但台北今日天氣狀況不穩，Netflix官方臉書稍早宣布，考量挑戰者安全，活動確定延期至25日舉行。台北101董事長賈永婕也證實表示，「老天建議我們改成明天早上9點！一切都是值得等待的。」強調尊重天候與安全評估。

請繼續往下閱讀...

霍諾德獨攀台北101延至明日，仍受到全球矚目。（Netflix提供）

延期的消息一出，網友們也鬆了一口氣，紛紛表態力挺，「紀錄可以等，命只有一條！」、「百分百支持，安全第一」、「尊重大自然才是真正的勇敢」、「謝謝霍諾德果敢且有智慧的判斷與評估。」

同時也有人理性分析天氣狀況，認為牆面未乾、降雨機率仍高，不適合勉強挑戰；更有人直言，「如果他今天堅持要爬，反而會覺得他只是一般人」，並稱讚霍諾德展現對自然的敬畏、對生命的珍惜，期待在更理想條件下完成挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法