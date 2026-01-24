自由電子報
娛樂 電視

賴佩霞慟失35歲女婿不逃避 露面談喪親之痛「我真的很憤怒」

〔記者李紹綾／台北報導〕賴佩霞至大愛電視《人文講堂》，以「靜心的力量」為題，分享多年來如何透過轉念、靜心與非暴力溝通，在生命的無常之中安頓自己，也陪伴他人。她去年12月歷經35歲的洋女婿Kevin離世，在演講時說：「我憤怒！為什麼這麼好的年輕人離開了。」

賴佩霞至《人文講堂》分享靜心的力量。（大愛電視提供）賴佩霞至《人文講堂》分享靜心的力量。（大愛電視提供）

這場演講對賴佩霞而言格外深刻，就在演講前不久，她的小女婿在家人毫無心理準備下驟然離世，突如其來的震撼與哀傷，難以言說。站在台上，她選擇不迴避這份痛，而是坦露自己最真實的內在狀態，與靈性對話，分享多年來在混亂與困境中反覆用「回到自己」來安頓自己，「靜下來，看清念頭」。

賴佩霞在《人文講堂》分享「空椅」對話。（大愛電視提供）賴佩霞在《人文講堂》分享「空椅」對話。（大愛電視提供）

賴佩霞提到，每個人在壓力下，心裡都住著一隻「黑猩猩」，這隻猩猩代表情緒的本能反應，牠的出現是為了保護我們在叢林法則中生存；但若不夠熟悉牠，我們往往會討厭躁動或生氣的自己。透過靜心，我們能聽清楚黑猩猩到底在怕什麼，並將焦躁不安轉化為準備與關照的動力。

賴佩霞在《人文講堂》分享她深受影響的兩本書《教練》與《我可能錯了》。（大愛電視提供）賴佩霞在《人文講堂》分享她深受影響的兩本書《教練》與《我可能錯了》。（大愛電視提供）

賴佩霞不僅親自示範透過呼吸平衡神經系統的方法，也分享能解決內心衝突的「空椅對話」，藉由代表自己、對話對象，以及站在生命高度的「大愛」三張椅子，進行情緒梳理與同理，進而培養出更強韌的韌性。

賴佩霞在《人文講堂》分享如何透過轉念、靜心與非暴力溝通。（大愛電視提供）賴佩霞在《人文講堂》分享如何透過轉念、靜心與非暴力溝通。（大愛電視提供）

除了自身體悟，賴佩霞也分享對她影響深遠的作品，包括《教練》，讓她學會放下控制、專注於「臨在」與陪伴；以及《我可能錯了》，提醒她慢下腳步，承認自己不一定知道答案。她強調，靜心並非要壓抑內心的黑猩猩，而是照亮牠眼中的真相，讓生活的混亂轉為輕盈，並在接受事實後，讓每一次的結束都成為開啟未知之門的起點。

賴佩霞去年底演講前不久，小女婿驟然離世，讓她相當震撼與哀傷。（大愛電視提供）賴佩霞去年底演講前不久，小女婿驟然離世，讓她相當震撼與哀傷。（大愛電視提供）

賴佩霞坦言，有些時候她也不知道人生下一步該怎麼走，只能選擇坐下來，聽聽心裡真正的害怕，往往就會發現，這樣其實已經足夠了。

