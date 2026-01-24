自由電子報
娛樂 最新消息

不只攀登101！賈永婕10年前泳渡英吉利海峽 組「Team Taiwan」超狂戰績曝

賈永婕過去參加多場鐵人三項，日前挑戰攀登101成功。（翻攝自臉書）賈永婕過去參加多場鐵人三項，日前挑戰攀登101成功。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101的挑戰掀起熱論，101董事長賈永婕日前也為宣傳直播，也率先攀登上台北101，近日也有網友翻出賈永婕過往參加運動賽事的經歷，賈永婕過去也曾完成舊金山的逃出惡魔島鐵人賽、泳渡英吉利海峽等壯舉。

賈永婕2014年到舊金山參加「逃離惡魔島」鐵人三項比賽。（翻攝自臉書）賈永婕2014年到舊金山參加「逃離惡魔島」鐵人三項比賽。（翻攝自臉書）

賈永婕熱愛運動、鐵人三項，早在2014年她就曾飛到美國舊金山，要挑戰難度頗高的鐵人三項賽事之一的「逃離惡魔島」，賈永婕與老公王兆杰和龐炳忠等人組成的「TMAN鐵人隊」，成為第一個挑戰「逃離惡魔島」賽事的台灣隊伍，最後歷時4個多小時完成挑戰，當時她還因為發現大會沒有掛上國旗，特地奔回飯店拿出自備的國旗請主辦掛上。

賈永婕在去年的世壯運水球項目拿下金牌。（翻攝自臉書）賈永婕在去年的世壯運水球項目拿下金牌。（翻攝自臉書）

2016年時賈永婕先是完成了在台東參賽的226公里「2016 Challenge Taiwan 國際鐵人三項競賽」；這之後又與老公召集台灣鐵人好手，組成「Team Taiwan」征服「倫敦到巴黎跨海鐵人三項賽」。要從倫敦跑到地海港，並在低於攝氏16度的英吉利海峽游泳抵達法國，最後騎自行車抵達巴黎，耗時43小時58分不間段地完賽，當時賈永婕一度在游泳賽無力到放聲大哭。賈永婕去年也在世壯運與夏嘉璐組隊比水球項目拿下金牌，今年更完成了攀登101的挑戰，實力有目共睹。

賈永婕當時到倫敦到巴黎跨海鐵人三項賽」。（翻攝自臉書）賈永婕當時到倫敦到巴黎跨海鐵人三項賽」。（翻攝自臉書）

而霍諾德原訂今（24）日將挑戰徒手攀登台北101，並於Netflix進行全球直播。不過由於天氣考量Netflix宣布將改期至明天，雖然早前101大樓外已經聚集不少民眾，但外界也對這項安全考量給予肯定，還有網友分享自己有試抓101大樓的影片，可以看出今天非常濕滑、抓都抓不住。

