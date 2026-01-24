自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德爬101改期民眾仍齊聚 工作人員親曝「他今天不會來」

〔記者許世穎／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，不過台北一早便下起雨來，負責直播的Netflix也已宣布改至明天同一時間舉行。不過現場民眾一度聚集在101信義路側正門口，直到工作人員表示「艾力克斯今天不會來」，人潮才逐漸散去。

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）

霍諾德今天原預計攀爬地點為「信義路與松智路交叉口的邊角」，一早101信義路側對面已聚集不少民眾頂著傘卡位，現場媒體、直播主齊聚，還有粉絲製作應援看板前往打氣，備好望遠鏡、置板凳等朝聖，更有人透露昨晚就在此等候，相當瘋狂。

大約上午8點左右先是Netflix的直播頁面顯示直播時間更改到週日（明天，25日），接著官方社群也宣布「因為天候狀況目前先延期了」，之後也發聲明表示「因天氣因素，我們無法於今日進行《赤手獨攀台北101：直播》 Skyscraper Live 活動。現已改期至 1 月 25 日（週日），於台灣時間上午9點舉行。」同時強調「安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。」

《赤手獨攀台北101：直播》現已改為明天上午9點在Netflix播出。（Netflix提供）《赤手獨攀台北101：直播》現已改為明天上午9點在Netflix播出。（Netflix提供）

隨後由於現場仍有節目攝影團隊，民眾一度齊聚在信義路側正門口，記者上前詢問，工作人員表示「我們還有一些事情要彩排，但大家似乎在期待什麼」，之後有民眾詢問「他（霍諾德）會來跟大家打招呼說Hi嗎？」，工作人員也回覆「不會不會，他需要休息」，並透過記者翻譯告知現場民眾「艾力克斯霍諾德今天不會來了，明天同一個時間再見，大家一起祝他成功！」大約9點15分左右人潮才逐漸散去。

現場有民眾表示「明天再來！」更有人遺憾的說「前一天就從台中上來」，對於改期相當遺憾；還有人說自己昨晚就到現場，明天也還是會來。

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）

台北市公運處日前也已公告，因應信義區影視拍攝使用道路管制，今上午7時至11時，管制松智路（松壽路-信義路5段），基隆路幹線、28路等8線公車將受影響，並取消停靠共5個站位。同時提到，若當日遇雨取消拍攝，將變更於1月25日（明天）上午7時至11時進行拍攝作業，同個時間也將實施管制。

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）

直播方面，《赤手獨攀台北101：直播》2小時直播特別節目現已改為明天上午9點在Netflix播出。Netflix也在101對面的信義廣場架設轉播台，找來曾是ESPN資深體育主播的艾兒鄧肯 （Elle Duncan） 主持、世界級職業攀岩家艾蜜莉哈靈頓（Emily Harrington）講解專業攀爬技術，還有知名WWE 職業摔角巨星賽斯羅林斯（Seth Rollins）擔任評論嘉賓。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中