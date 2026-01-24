霍諾德爬101改期民眾仍齊聚 工作人員親曝「他今天不會來」

〔記者許世穎／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，不過台北一早便下起雨來，負責直播的Netflix也已宣布改至明天同一時間舉行。不過現場民眾一度聚集在101信義路側正門口，直到工作人員表示「艾力克斯今天不會來」，人潮才逐漸散去。

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）

霍諾德今天原預計攀爬地點為「信義路與松智路交叉口的邊角」，一早101信義路側對面已聚集不少民眾頂著傘卡位，現場媒體、直播主齊聚，還有粉絲製作應援看板前往打氣，備好望遠鏡、置板凳等朝聖，更有人透露昨晚就在此等候，相當瘋狂。

大約上午8點左右先是Netflix的直播頁面顯示直播時間更改到週日（明天，25日），接著官方社群也宣布「因為天候狀況目前先延期了」，之後也發聲明表示「因天氣因素，我們無法於今日進行《赤手獨攀台北101：直播》 Skyscraper Live 活動。現已改期至 1 月 25 日（週日），於台灣時間上午9點舉行。」同時強調「安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。」

《赤手獨攀台北101：直播》現已改為明天上午9點在Netflix播出。（Netflix提供）

隨後由於現場仍有節目攝影團隊，民眾一度齊聚在信義路側正門口，記者上前詢問，工作人員表示「我們還有一些事情要彩排，但大家似乎在期待什麼」，之後有民眾詢問「他（霍諾德）會來跟大家打招呼說Hi嗎？」，工作人員也回覆「不會不會，他需要休息」，並透過記者翻譯告知現場民眾「艾力克斯霍諾德今天不會來了，明天同一個時間再見，大家一起祝他成功！」大約9點15分左右人潮才逐漸散去。

現場有民眾表示「明天再來！」更有人遺憾的說「前一天就從台中上來」，對於改期相當遺憾；還有人說自己昨晚就到現場，明天也還是會來。

台北市公運處日前也已公告，因應信義區影視拍攝使用道路管制，今上午7時至11時，管制松智路（松壽路-信義路5段），基隆路幹線、28路等8線公車將受影響，並取消停靠共5個站位。同時提到，若當日遇雨取消拍攝，將變更於1月25日（明天）上午7時至11時進行拍攝作業，同個時間也將實施管制。

直播方面，《赤手獨攀台北101：直播》2小時直播特別節目現已改為明天上午9點在Netflix播出。Netflix也在101對面的信義廣場架設轉播台，找來曾是ESPN資深體育主播的艾兒鄧肯 （Elle Duncan） 主持、世界級職業攀岩家艾蜜莉哈靈頓（Emily Harrington）講解專業攀爬技術，還有知名WWE 職業摔角巨星賽斯羅林斯（Seth Rollins）擔任評論嘉賓。

