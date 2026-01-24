翻開《康熙》辭典！「身體Ｘ型」早有始祖 連小S也模仿

中國網紅「黑白顛周媛」爆紅。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國網紅「黑白顛周媛」近日在網路上意外爆紅，一段她於課堂中教導學生肢體與眼神語言的影片瘋傳社群。影片中，她以誇張又洗腦的方式示範動作，搭配「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」、「是不是靈動啦」等語錄，迅速成為網友間的熱門模仿素材，不僅引發大量二創影片，就連部分明星、名人也跟風加入，掀起一波模仿潮。

隨著話題延燒，熟悉華語綜藝的網友也再度翻出經典節目《康熙來了》對照討論。由小S與蔡康永主持的《康熙來了》雖已於2016年停播，但多年來仍不斷被網友挖出片段回味。每當演藝圈出現話題人物或流行關鍵字，總有網友笑稱要「翻《康熙》辭典」，甚至被封為「神預言節目」。

這回因「我的身體形成了一個X形！」爆紅，就有眼尖網友翻出《康熙來了》過往片段，發現主播許建國早年就在節目中做出類似的「X型肢體動作」。

網友翻出《康熙來了》過往片段，主播許建國早年就在節目中做出類似的「X型肢體動作」。（翻攝網路）

小Ｓ模仿主播許建國。（翻攝網路）

該片段被重新挖出後，也引發留言區熱烈討論，網友紛紛笑稱：「怪不得，我總覺得X型很早就有出現過」、「原來建國很早就靈動了」、「不排除周媛老師教材靈感來自這一集」、「靈動的始祖」、「X型祖師娘」，跨時空玩梗讓不少老觀眾直呼《康熙來了》果然是永不退流行。

