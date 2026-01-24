蕾菈撇新歡切割晨灰 再發六點聲明「沒打算戀愛」
蕾菈否認與晨灰的戀情。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈去年9月宣布與老公湯宇離婚，最近被爆疑似有新歡，對象是YTR晨灰，更驚人的是，早在恢單前就被拍到她進出他家，對此，她今天深夜發出六點聲明，除了切割晨灰，更表示「目前沒有任何談戀愛的打算」，身心都還需要時間修復。
除了澄清沒有新戀情，蕾菈也提到談到前夫，表示雙方是在「彼此仍然珍惜、尊重對方」的狀態下，理性地做出離婚的決定，同時希望外界不要揣測分開原因，強調兩人會共同陪孩子成長。
蕾菈也提到離開「反骨」後多方面嘗試，其中一項就是德州撲克，「目前於合法合規的德州撲克協會擔任公關主管」，更說因為工作經常出入協會，無外界所揣測的其他情況。
蕾菈6點聲明如下：
很抱歉這幾日的新聞佔用了這麼多版面， 有幾件事情想在此向大家說明。
一、關於婚姻
我與湯宇是在彼此仍然珍惜、尊重對方的狀態下，理性地做出離婚的決定。 這段關係中雖有遺憾，但我們更希望彼此都能好好生活。 至於分開的原因，屬於我們的私人情感，懇請外界給予尊重，不再多做揣測。
二、關於孩子
無論彼此的關係如何改變，都不影響我們對孩子的愛。 我們仍然是彼此及孩子最重要的家人，也會在彼此空閒的時間共同陪伴孩子， 讓孩子在愛與安全感中成長。
三、關於感情與交友
目前我並沒有任何談戀愛的打算。 結束一段深刻的關係後，無論身心都需要時間整理與修復。 我一直以真誠對待身邊的朋友，朋友圈單純，也很感謝少數知心好友的陪伴。 懇請媒體與外界給予基本的私人交友空間。
四、關於工作
離開反骨之後，我投入多元的幕後與相關產業，目的在於學習與累積經驗。 德州撲克是其中一項新的嘗試，目前於合法合規的德州撲克協會擔任公關主管， 因工作性質需經常出入協會，並無外界所揣測的其他情況。
五、關於孩子的照顧
在我與孩子父親工作繁忙時，會由專業保母協助照顧孩子。 考量雙方家人年紀較長，我們選擇讓孩子在安全、專業的環境中被照顧，也更加安心。
六、關於湯宇
湯宇在認識我之前，就是一位認真投入工作的音樂人。 相處期間，他始終保持謙遜與禮貌。 懇請外界不要因為我的身分，對他進行任何人身攻擊。 若有興趣認識他，歡迎到台中Superhouse，親自感受他的舞台魅力。
最後，感謝大家的關心與理解。 身為公眾人物，我對過往的不足持續反省與調整， 未來也會更加謹慎面對每一個角色與選擇， 也請外界停止對我過去與婚姻的臆測，謝謝