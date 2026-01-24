麻衣紮根台灣轉眼25年！久違同框愛紗「放話組新團」 革命友情內幕全攤開

麻衣與愛紗來台發展25年，彼此一入相伴扶持至今。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕麻衣與愛紗同於2000年自日本來台灣發展，組成4人日本美少女團體「Sunday Girls」，在台灣紮根至今轉眼25年過去，久違再同框聊起雙方的革命情誼，2人跨越時間與生活變化的友情，瞬間掀起粉絲們的回憶殺。

麻衣昨（23日）驚喜釋出與愛紗同框的影片，暢聊過往相處及一路陪伴，回首一起走過25年人生軌跡，談到若再度一起組團的新團名，2人竟異口同聲放話取名「麻紗來了」，展現多年默契與輕鬆互動。回憶初識第一次主持節目的趣事，麻衣透露當年主持《綜藝少女組》赴香港錄影，與愛紗一起面對《少林足球》演員們擔任嘉賓，卻因語言隔閡幾乎聽不懂現場內容，自嘲只能全程「狀況外」，回想起來仍忍不住大笑。

請繼續往下閱讀...

彼此以成熟態度看待人生起伏，麻衣也為這段革命情誼向愛紗感性告白，坦言雖然許多過往節目片段與照片已難以在網路上找到，但那些共同走過的回憶始終留在心中。她更形容，只要自己一回到台灣與愛紗見面，2人總能從深夜一路聊到天亮，希望未來能一起好好生活、好好幸福下去，為25年的友情寫下溫暖註解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法