娛樂 電視

曹西平追思會倒數！網友反問「為何生前不致敬」 劉至翰親妹血淚回應直戳人心

〔記者邱奕欽／台北報導〕66歲曹西平去年12月29日在家悄然辭世，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，27日將以「最後演唱會」形式舉辦追思會。追思活動籌備期間，一段網友與劉至翰親妹、曾在電影《新十二生肖》中飾演蓮花使者「貝瑪」的劉致妤之間的對話，意外掀起共鳴，從單純追思延伸到「是否能在藝人仍在世時就好好致敬」的討論，引發不少人省思。

劉至翰（右起）的親妹劉致妤為曹西平追思會給予協助。（組合照，翻攝自臉書）劉至翰（右起）的親妹劉致妤為曹西平追思會給予協助。（組合照，翻攝自臉書）

曹西平追思會訂於27日舉行，形式以他最熟悉的方式定調為「最後演唱會」，劉致妤近期也協助相關事宜，並透過社群公開資訊，同時親自回應外界疑慮。有網友疑惑，每當演藝圈發生明星殞落，這時才總湧現大量追思與致敬，但當事人卻已無法親自感受，因此提出是否能在藝人在世時給予舞台，讓粉絲及親友能直接向對方表達尊敬與感謝，而非等到天人永別才開始懊悔懷念。

對此，劉致妤以親身經歷予以回應，坦言自己也曾有過相同想法，她透露過去在舉辦活動時，就曾邀請當年紅極一時的大前輩參與，不過她感嘆演藝圈的環境現實，直言藝人不再走紅便容易遭遺忘，且有不少前輩在離世前未被充分關注，卻在離世後才開始被追思，忽略他們在世時更希望能持續被支持與看見，血淚字句直戳人心，許多人看完也不禁開始省思。

