娛樂 電視

曹西平一生落幕！乾兒子忍痛轉述心聲 「我依然存在」逼哭眾人

〔記者邱奕欽／台北報導〕66歲曹西平去年12月29日在家悄然辭世，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，27日也將以「最後演唱會」形式舉辦追思會。令人鼻酸的是，Jeremy近日忍痛轉述曹西平的心聲，「不是退休就是消失了，我還在、我依然存在！」直率語氣，彷彿他依然存在並向親友、粉絲道別，讓許多人濕了眼眶。

曹西平66年精彩人生悄然落幕，為逾40年演藝生涯留下深刻記憶。（翻攝自臉書）曹西平66年精彩人生悄然落幕，為逾40年演藝生涯留下深刻記憶。（翻攝自臉書）

曹西平生前縱橫演藝圈逾40年，近期則逐漸淡出螢光幕，將重心轉向經營副業耳環店，人生步調轉為低調沉澱。辭世至今將滿一個月，曹西平的身後事由乾兒子Jeremy全權負責籌備與對外聯繫，同時規劃將於27日舉辦追思會，形式定調為「最後演唱會」，象徵以他最熟悉，也最熱愛的方式告別舞台。

然而，Jeremy近日也以曹西平一貫直率的口吻發聲，轉述他一路以來的心境提到，「不是退休就是消失了，我還在、我依然存在，謝謝大家喜歡我的率真、喜歡我的真性情，一路以來我都是這樣子，不喜歡就不要喜歡沒有關係，我的演藝工作是做給喜歡我的看的，謝謝大家陪伴這四十年，非常長的時間非常不容易，我真心感謝！」字句彷彿是他未說出口，卻早已留下的剖白心跡，真誠但也讓人讀來格外鼻酸。

Jeremy以曹西平直率的口吻發聲，轉述他未說出口的心聲。（翻攝自臉書）Jeremy以曹西平直率的口吻發聲，轉述他未說出口的心聲。（翻攝自臉書）

回首曹西平66年璀璨人生，他將40年大半輩子投身演藝事業，諸多觀眾及粉絲也一路相伴，「我們大家相識從年輕到老，有開心有歡笑，謝謝大家，我們期待再相會。」字裏行間滿是感謝，文末更留有他的親筆簽名，令一票再熟識不過的人看完瞬間紅了眼匡，彷彿他仍站在舞台上，用最真實的聲音，為自己的精彩一生謝幕，也向愛他的親友最後道別。

【全文】

不是退休就是消失了

我還在我依然存在

謝謝大家喜歡我的率真喜歡我的真性情

一路以來我都是這樣子

不喜歡就不要喜歡沒有關係

我的演藝工作是做給喜歡我的看的

謝謝大家陪伴這四十年

非常長的時間非常不容易

我真心感謝

我們大家相識從年輕到老

有開心有歡笑

謝謝大家

我們期待再相會

