娛樂 電視

「粿王」神隱3個月！范姜彥豐甩綠帽陰霾 復工演男主角...3女神同框圍繞

〔記者李紹綾／台北報導〕范姜彥豐去年10月底丟出近9分鐘影片，點名妻子「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊「超出朋友界線」，三角關係引發外界熱議。粿粿、王子一路神隱，范姜彥豐則成為這場風波中第一個正式復工的人。

范姜彥豐。（翻攝自臉書）范姜彥豐。（翻攝自臉書）

范姜彥豐前天（22日）現身GL微短劇《她的手，我想牽》開鏡儀式，狀態看來不錯，生活似乎逐漸回到正軌。該劇由《等一個咖啡》導演江金霖執導，走的是時下最夯的直式短劇形式，每集約5分鐘。范姜彥豐擔任第一男主角，搭檔「宅男女神」陳敬宣、「同志女神」李京恬，以及職棒樂天啦啦隊「零死角女神」林岱縈、統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」成員「瑟七」林沂玟，一開鏡便直接拍攝，預計5到6天火速殺青。

范姜彥豐（右起）、陳敬宣、導演江金霖、林岱縈、瑟七出席《她的手，我想牽》開鏡儀式。（翻攝自林岱縈臉書）范姜彥豐（右起）、陳敬宣、導演江金霖、林岱縈、瑟七出席《她的手，我想牽》開鏡儀式。（翻攝自林岱縈臉書）

林岱縈與首次拍戲的瑟七搭檔，她在瑟七的社群俏皮留言：「明天牽牽。」大方透露角色關係匪淺，同時也分享，「曾經的傷痕，不再是逃避的藉口，而是生命中閃耀的自由勳章，《她的手，我想牽》開鏡大吉，我好榮幸好幸運這次能和江金霖導演合作」。她也表示，最有趣的是瑟七原本是球場上應援的好友，現在竟要同台對戲，讓她興奮直呼：「是不是更有看頭了呢？大家期待一下吧。」

范姜彥豐（右起）、陳敬宣、林岱縈、瑟七出席《她的手，我想牽》開鏡儀式。（翻攝自藝維克娛樂臉書）范姜彥豐（右起）、陳敬宣、林岱縈、瑟七出席《她的手，我想牽》開鏡儀式。（翻攝自藝維克娛樂臉書）

事實上，范姜彥豐與粿粿早在去年12月就已赴法院進行調解，據悉雙方協商未能達成共識。范姜彥豐歷經前妻婚內出軌，心情大受打擊，體重從76公斤掉到65公斤，去年12月已回升一半，元旦也在社群表示，「現在的我，還在努力中，有時還是會突然很emo，可能只是聽到一句歌詞，或是路上的一個畫面，就會瞬間掉進情緒裡，但抓得住的，永遠只有當下對吧？餘生很可貴，未來就留給愛我的人，和更愛自己的自己吧」，近來他逐步回歸工作，偶爾分享生活日常；粿粿與王子則在事件後持續低調，王子除了暫停所有演藝工作，還被傳「足不出戶」，復出時間仍未明朗。

