娛樂 電影

《情感的價值》演員「大四喜」全上壘 艾兒芬妮太驚喜無法呼吸

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡前天公佈入圍名單，日前剛橫掃歐洲電影獎六項大獎的電影《情感的價值》再度入圍最佳影片、國際電影等9項大獎，被譽為挪威電影「歷史性的時刻」。有趣的是，入圍名單公佈時，首位被提名的就是美國女星艾兒芬妮，讓她一度震驚到「無法呼吸」。

艾兒芬妮（右）、英嘉伊布思朵特李拉歐斯雙雙憑《情感的價值》入圍奧斯卡最佳女配角。（海鵬提供）艾兒芬妮（右）、英嘉伊布思朵特李拉歐斯雙雙憑《情感的價值》入圍奧斯卡最佳女配角。（海鵬提供）

艾兒芬妮當天和媽媽、外婆、姊姊一起看直播看到自己入圍最佳女配角時，第一反應就是尖叫、放聲大哭，還不停問她媽媽和外婆「我是在做夢嗎！？」最後大家興奮哭成一團。這是她從影 25年以來，首度獲得奧斯卡提名，她隨後激動地和導演尤沃金提爾視訊分享喜悅，並和劇組一起歡呼「Skål!!!」（挪威語「乾杯」）。

驚人的是，《情感的價值》還連獲兩個女配角提名。但由於劇組當下在為艾兒芬妮歡呼，導致另一位女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯名字緊接出現時，連她自己都沒聽清楚，直到旁人瘋狂擁抱她，她才知道自己也入圍「最佳女配角」，現場瞬間陷入「二次暴動」。英嘉回神後、淚流滿面形容這像是一場「發生在烏托邦的夢」。

《情感的價值》劇本為史戴倫史柯斯嘉（左）、蕾娜特萊茵斯薇量身打造，兩人也分別入圍奧斯卡最佳男配角及女主角。（海鵬提供）《情感的價值》劇本為史戴倫史柯斯嘉（左）、蕾娜特萊茵斯薇量身打造，兩人也分別入圍奧斯卡最佳男配角及女主角。（海鵬提供）

此外，《情感的價值》演員們在奧斯卡提名開出「大四喜」，包括女主角蕾娜特萊茵斯薇、男配角史戴倫史柯斯嘉也全數入圍。同時獲得最佳導演提名的尤沃金提爾感動表示：《情感的價值》片中的「家族力量」在提名此刻展露無遺。《情感的價值》全台上映中。

《情感的價值》榮獲奧斯卡9項大獎提名：

最佳影片

最佳國際電影

最佳導演（尤沃金提爾）

最佳原創劇本（尤沃金提爾）

最佳女主角（蕾娜特萊茵斯薇 ）

最佳男配角（史戴倫史柯斯嘉）

最佳女配角（艾兒芬妮、英嘉伊布思朵特李拉歐斯）

最佳剪輯

