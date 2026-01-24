自由電子報
娛樂 日韓

日本創作才女來不停！樋口愛3月第四度來台「場地規格升級」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作女歌手樋口愛（ヒグチアイ）第四度來台，將於3月21日於台北國際會議中心舉辦「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」演唱會，以完整樂團編制呈現。

回顧2025年樋口愛於Legacy Taipei的專場演出，不僅門票迅速售罄，現場更以強烈情感張力與高完成度演出掀起熱烈討論。她僅以鋼琴與嗓音，便讓全場觀眾沉浸其中，多首作品唱到歌迷紅了眼眶，也讓不少樂迷直呼「意猶未盡」。

樋口愛3月四度來台開唱。（寬宏藝術提供）樋口愛3月四度來台開唱。（寬宏藝術提供）

樋口愛自幼學習多種樂器，18歲起便以鍵盤自彈自唱展開創作之路。她擅長將生活中的細微感受轉化為強烈且真實的音樂語言，以溫潤厚實卻充滿力量的嗓音，唱出人性中的脆弱、掙扎與自我凝視。2022 年，她以動畫《進擊的巨人》片尾曲《悪魔の子》席捲全球串流榜，同年再為《孤獨搖滾！》創作主題曲與插曲歌詞，細膩文字與情感深度獲得高度評價，被譽為「下北澤文豪」。

樋口愛將於台北國際會議中心演出。（寬宏藝術提供）樋口愛將於台北國際會議中心演出。（寬宏藝術提供）

2025年10月，她推出的第六張專輯《私寶主義》，成為她出道十週年的重要里程碑。專輯以「失去、寬恕與自我肯定」為主題，從女性視角出發，卻具備跨越世代與性別的普遍共感。音樂上以鋼琴為核心，融合細膩電子聲響與漂浮節奏，樋口愛透過作品傳達「我的價值，由我自己定義」的核心信念，也讓這次樂團編制巡演備受期待。「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」門票將於1月29日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）、全台萊爾富、OK便利超商。

點圖放大body

