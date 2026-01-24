張國榮離世前把魚都送人 他走後30條錦鯉離奇隨主人一起過世

〔娛樂頻道／綜合報導〕76歲港星陳百祥近年時常拍片分享生活，又進攻小紅書打入中國市場。近日邀請朋友到訪豪宅，大爆演藝圈八卦，介紹到風水魚時，爆料當年張國榮的錦鯉，竟跟著主人一起過世，相當離奇。

陳百祥是資深知名喜劇演員、主持人兼歌手，曾和導演王晶多次合作，包括《最佳損友》、《精裝追女仔》、《有鬼住在隔壁》等片，也曾多次和周星馳合作，包括《唐伯虎點秋香》江南四大才子之一的祝枝山也是他經典角色。

張國榮2003年4月1日逝世。（資料照，華映提供）

他與太太黃杏秀一起在影片中入鏡，除了秀出家中的跑馬房、泳池，養狗的奢華生活，介紹風水魚時透露，張國榮離世前一個月，曾請他和譚詠麟到家中，將所有錦鯉都送給了陳百祥，「那一天他死了，這些魚都全部死，都跟他走！」除了強調是真的，更說當時30多條魚一起走了，相當離奇，感嘆「魚就跟著你的運氣了！」

陳百祥（白衣者）指張國榮過世前一個月，把所有錦鯉送給他。（翻攝自微博）

陳百祥也提到自己為何不與太太生孩子，直言有很多理由，其中一個是她拍電視劇《十三妹》時肚子痛，初以為是經痛，三個月後發現原來盲腸穿了，手術做了半年才完成，之後什麼都割掉了，「很多東西都沒有的，空空的，所以不能夠生孩子。」更說因此養很多馬、貓和狗，「把她的母愛都放在這裡。」

