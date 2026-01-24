自由電子報
娛樂 電影

日本電影《國寶》闖進奧斯卡！導演李相日感動：真是孝順的孩子

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本最賣座真人電影《國寶》在台灣賣破4000萬票房，創下佳績，該片成功入圍第98屆奧斯卡金像獎「最佳妝髮設計」。昨天（23日）片商宣布推出「IMAX 4K全新升級版」與Dolby Cinema版本登場大銀幕，更加碼推出「經典劇目明信片」特典，邀請影迷一同進戲院享受奧斯卡肯定的極致美學。

導演李相日2025年12月帶著電影《國寶》前往英國宣傳。（達志影像）導演李相日2025年12月帶著電影《國寶》前往英國宣傳。（達志影像）

由吉澤亮主演、橫濱流星演出的《國寶》成功入圍「最佳妝髮設計」獎，成為這一屆奧斯卡少數獲得提名的亞洲電影之一，導演李相日回應：「這部電影的成長遠超出最初預期，展現出驚人的生命力。絕美畫面不僅吸引了美國觀眾，更擄獲全球影迷的心，帶給我們極大驚喜與喜悅。能獲奧斯卡肯定更是無比榮耀，堪稱至高無上的喜悅。」他更形容《國寶》是「孝順的孩子」，感謝這部作品來到世上，字裡行間流露出真切感動。

日本影史真人電影票房冠軍《國寶》IMAX與Dolby Cinema版本絕美登場。（傳影互動提供）日本影史真人電影票房冠軍《國寶》IMAX與Dolby Cinema版本絕美登場。（傳影互動提供）

為慶祝奧斯卡入圍與IMAX登場，官方同步推出日本IMAX限定特典「經典劇目明信片」。凡購買《國寶》IMAX 4K版或Dolby Cinema版電影票一張，並持票至原購票影城，即可兌換限量明信片乙張，三款隨機，送完為止。此次特典收錄「鷺娘」、「雙人道成寺」、「二人藤娘」三款經典劇目畫面，呈現歌舞伎華麗舞台的美學細節，極具收藏價值。

點圖放大
點圖放大

