梁朝偉被爆曾求白龍王為父醫病 靠這兩樣神物竟續命3年

〔娛樂頻道／綜合報導〕76歲港星陳百祥過去是知名喜劇演員，曾和周星馳多次合作，包括《唐伯虎點秋香》中江南四大才子之一的祝枝山也是他經典角色。他近年時常拍片分享生活，又進攻小紅書打入中國市場。近日邀請朋友到訪豪宅，大爆演藝圈八卦，透露梁朝偉的父親竟靠白龍王贈予的一個蘋果和蓮蓬續命！

陳百祥（左）曾在《唐伯虎點秋香》中飾演祝枝山。（翻攝自YouTube）

陳百祥家中供奉了佛像，他透露太太黃杏秀拜觀音，自己則是天主教徒，但也是泰國知名法師「白龍王」的徒弟。他透露自己在1976年透過中間人認識白龍王，之後被收做徒弟，就連劉德華都是由他引薦給白龍王。

請繼續往下閱讀...

陳百祥也提到，梁朝偉的爸爸曾被醫生診斷只剩兩個月的命。（翻攝自微博）

言談間陳百祥也提到，梁朝偉的爸爸曾靠白龍王續命，「梁朝偉的爸爸，什麼醫生驗，都說最多只有2個月的命。梁朝偉叫我帶他去求龍王，龍王給他一個蘋果、一個蓮蓬，回去給他爸爸，吃了蘋果，一個星期後，咽氣（指斷氣）什麼都沒有。」

梁朝偉被爆當年求白龍王為父醫病。（達志影像）

陳百祥繼續說，梁朝偉父親的願望是想看到孫子出世，「結果3年後他兩個孩子出世，看完了孩子後，自然地去世。」由於梁朝偉無兒無女，他指的應該是梁朝偉妹妹的孩子。陳百祥坦言是他直接帶梁朝偉見白龍王，至於為何會出現這樣的神奇的事，他說自己也解釋不了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法