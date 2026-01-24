自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

累到靠紅蔘續命！金宣虎《愛情怎麼翻譯？》過熱NG兩小時

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神金宣虎在話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》化身多語言口譯員「周浩鎮」，日文、英文、義大利文輪番上陣，還得一邊談戀愛、一邊精準切換語言模式，成功把全球觀眾迷得不要不要的。

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》飾演多語言口譯員，帥翻全球觀眾。（Netflix提供）金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》飾演多語言口譯員，帥翻全球觀眾。（Netflix提供）

只是帥氣背後，其實是滿滿血汗史。金宣虎笑說，原以為「多學幾種語言應該還行」，真的開拍才發現完全不是那回事，「多語言同時進行時，腦中必須強制把某一種語言關掉，否則會整個打結，真正的口譯員真的太厲害了。」

金宣虎自爆，有場多語言重頭戲拍完後，整個人直接過熱，「接下來韓文台詞連續NG兩個小時，真的太累了。」最後只好靠「紅蔘」急救續命，沒想到這一幕，被當時第一次見面的女主角高允貞撞見。

金宣虎主演《愛情怎麼翻譯？》人氣扶搖直上。（Netflix提供）金宣虎主演《愛情怎麼翻譯？》人氣扶搖直上。（Netflix提供）

金宣虎說，「她看到我在吃紅蔘，還跟旁邊的人說：『前輩真的很辛苦吧。』」讓他回想起來自己都忍不住笑了出來，意外成了兩人破冰的名場面。

談到和高允貞合作，金宣虎形容是「因為個性不同，反而更合拍」。他透露自己是情緒導向的「F型」人格，高允貞則是理性派「T型」，兩人在現場常常直接交換想法、拆解角色。

「我會問她『這樣不會受傷嗎？』，她就很冷靜地回我：『受傷了，道歉就好啦。』」這樣的對話一路幫助他更理解角色，也讓兩人的感情戲自然流動、不尷尬反而更真實。

金宣虎（左）和高允貞在《愛情怎麼翻譯？》化學反應極佳，成功營造CP感。（Netflix提供）金宣虎（左）和高允貞在《愛情怎麼翻譯？》化學反應極佳，成功營造CP感。（Netflix提供）

金宣虎大讚高允貞是「讓人很安心的夥伴」，不只在日本拍攝時主動準備小禮物，平常也會自然關心大家吃了什麼、累不累，「她對所有人都很親切，現場氣氛真的很好。」

金宣虎接受韓媒專訪，聊到去年掀起全球熱議的代表作《苦盡柑來遇見你》，他罕見坦白，那是「少數看到劇本就直接哭出來」的作品；一路從《苦盡柑來遇見你》到《愛情怎麼翻譯？》連續出演Netflix作品，金宣虎笑認自己真的很幸運，很感恩。

https://youtu.be/mnvV8eNjmNE?si=3f1c3-6xrlaymkdQ

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中