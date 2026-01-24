累到靠紅蔘續命！金宣虎《愛情怎麼翻譯？》過熱NG兩小時

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神金宣虎在話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》化身多語言口譯員「周浩鎮」，日文、英文、義大利文輪番上陣，還得一邊談戀愛、一邊精準切換語言模式，成功把全球觀眾迷得不要不要的。

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》飾演多語言口譯員，帥翻全球觀眾。（Netflix提供）

只是帥氣背後，其實是滿滿血汗史。金宣虎笑說，原以為「多學幾種語言應該還行」，真的開拍才發現完全不是那回事，「多語言同時進行時，腦中必須強制把某一種語言關掉，否則會整個打結，真正的口譯員真的太厲害了。」

金宣虎自爆，有場多語言重頭戲拍完後，整個人直接過熱，「接下來韓文台詞連續NG兩個小時，真的太累了。」最後只好靠「紅蔘」急救續命，沒想到這一幕，被當時第一次見面的女主角高允貞撞見。

金宣虎主演《愛情怎麼翻譯？》人氣扶搖直上。（Netflix提供）

金宣虎說，「她看到我在吃紅蔘，還跟旁邊的人說：『前輩真的很辛苦吧。』」讓他回想起來自己都忍不住笑了出來，意外成了兩人破冰的名場面。

談到和高允貞合作，金宣虎形容是「因為個性不同，反而更合拍」。他透露自己是情緒導向的「F型」人格，高允貞則是理性派「T型」，兩人在現場常常直接交換想法、拆解角色。

「我會問她『這樣不會受傷嗎？』，她就很冷靜地回我：『受傷了，道歉就好啦。』」這樣的對話一路幫助他更理解角色，也讓兩人的感情戲自然流動、不尷尬反而更真實。

金宣虎（左）和高允貞在《愛情怎麼翻譯？》化學反應極佳，成功營造CP感。（Netflix提供）

金宣虎大讚高允貞是「讓人很安心的夥伴」，不只在日本拍攝時主動準備小禮物，平常也會自然關心大家吃了什麼、累不累，「她對所有人都很親切，現場氣氛真的很好。」

金宣虎接受韓媒專訪，聊到去年掀起全球熱議的代表作《苦盡柑來遇見你》，他罕見坦白，那是「少數看到劇本就直接哭出來」的作品；一路從《苦盡柑來遇見你》到《愛情怎麼翻譯？》連續出演Netflix作品，金宣虎笑認自己真的很幸運，很感恩。

