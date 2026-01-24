自由電子報
娛樂 電影

「寬姐」邱瓈寬暖送圍巾、年菜！頂招牌髮型接受義剪

〔記者廖俐惠／綜合報導〕娛樂圈大姐大也有暖心一面！「寬姐」邱瓈寬昨天（23日）率領眾多星光前往台北市萬華區，參加老人福利關懷協會舉辦的第二屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動，現場有精采的魔術與舞蹈表演、義剪，同時邀請近百位弱勢長輩前來領取年菜，宛如嘉年華會，氣氛溫馨又熱鬧。

邱瓈寬不僅做愛心不落人後，與長輩們合影時也比出手指愛心。（寬魚國際提供）邱瓈寬不僅做愛心不落人後，與長輩們合影時也比出手指愛心。（寬魚國際提供）

老人福利關懷協會成立已屆滿22周年，長期守護全台獨居、拾荒等清寒貧困長者。活動當日上午，寬魚國際團隊也與老人福利關懷協會、君綺醫美志工一同進行場地佈置與準備，迎接和平、雙園里長輩與弱勢家庭。長輩們不僅能欣賞表演、享受義剪服務，還能把豐盛的年菜及象徵好彩頭的蘿蔔及長年菜等過年應景蔬菜帶回家，為新年增添喜氣。

邱瓈寬也下去體驗義剪服務。（寬魚國際提供）邱瓈寬也下去體驗義剪服務。（寬魚國際提供）

邱瓈寬陪長輩插花。（寬魚國際提供）邱瓈寬陪長輩插花。（寬魚國際提供）

寬魚國際行銷長「寬姐」邱瓈寬特別上台向長輩拜年，長期關懷身心障礙與弱勢族群的寬姐，這次邀請「小可樂果劇團」帶來可愛活潑的演出，促成青銀同樂，逗得現場阿公阿嬤笑聲不斷。邱瓈寬表示：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你，看到長輩笑，這個活動就值得了，公益不是一次性，是一輩子的事，只要有人需要，寬魚就不會缺席。」

邱瓈寬、王麗雅一起在寒冬中送暖。（寬魚國際提供）邱瓈寬、王麗雅一起在寒冬中送暖。（寬魚國際提供）

名模王麗雅也現身公益活動，不只到場力挺，更一早就捲起袖子幫忙分裝年菜，近日還將親自前往宜蘭偏鄉，把滿滿的愛心年菜送到長輩家中，她笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」愛心不落人後的她，一直以來出錢出力、身體力行投入包括老人福利關懷協會等多個社福團體公益活動。

邱瓈寬與《陽光女子合唱團》的導演林孝謙、編劇呂安弦、羅晨恩、王麗雅等人一同合影。（寬魚國際提供）邱瓈寬與《陽光女子合唱團》的導演林孝謙、編劇呂安弦、羅晨恩、王麗雅等人一同合影。（寬魚國際提供）

活動現場星光不只如此，近日上映、票房甫破億的電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙也熱情響應寬姐關懷弱勢長輩的號召，特別帶著片中年輕新演員羅晨恩一同參與。羅晨恩現場抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩，笑聲與掌聲此起彼落，溫馨又有愛。

邱瓈寬、羅晨恩一同做公益。（寬魚國際提供）邱瓈寬、羅晨恩一同做公益。（寬魚國際提供）

80歲的方奶奶有個身障的女兒同住，每每想起離世的兒子總是悲傷不已，昨天難得走出家門參與活動，看到現場精彩的表演，年輕熱情的志工陪伴奶奶聊聊近況，協會也特別安排由小可樂果劇團的寶貝們為長輩們圍上保暖的圍巾，經常深鎖眉頭的奶奶被現場溫馨氣氛感染，終於綻放笑顏，開心滿足的帶著年菜回家。

