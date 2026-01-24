自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

被叫「海后」反而更紅 《單身即地獄5》崔美娜秀討論度狂飆

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix王牌綜藝《單身即地獄》回歸第五季，原本外界擔心「審美疲乏」，不過金高恩、崔美娜秀一出場握緊話題主控權，直接把地獄島變成她們的伸展台。

《單身即地獄5》堪稱女人的戰場，握有主動話語權。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》堪稱女人的戰場，握有主動話語權。（翻攝自Netflix）

金高恩、崔美娜秀兩人同樣來自韓國小姐體系，走的卻是兩條路。金高恩曾和GD鬧緋聞，以低調沉穩的節奏切入，華麗外型搭配冷靜判斷，讓人越看越入坑；崔美娜秀則像打開加速器，自信、開朗、主導對話，還被台灣網友戲稱是「海后」，討論度攀升。

崔美娜秀在《單身即地獄5》心意變來變去，獲網友熱烈討論。（翻攝自Netflix）崔美娜秀在《單身即地獄5》心意變來變去，獲網友熱烈討論。（翻攝自Netflix）

以往幾季，女孩們在地獄島不免產生焦慮感，這季卻被金高恩和崔美娜秀轉化成樂趣。兩人都以一種「不急著離開」的從容姿態，把壓力變成魅力值，鏡頭自然黏過來，號稱最難複製的必殺技。

金高恩在《單身即地獄5》頗受歡迎，即使和GD傳過緋聞也不影響人氣。（翻攝自Netflix）金高恩在《單身即地獄5》頗受歡迎，即使和GD傳過緋聞也不影響人氣。（翻攝自Netflix）

製作方先前早就預告本季是「主動型女生」戰場，實際播出後也印證這點。過去幾季常把焦點放在男生的背景與選擇，這次，女性成為推動故事的引擎，包括她們怎麼想、怎麼選、怎麼回應，牽動配對走向與討論熱度。

韓媒分析，《單身即地獄5》不是設定更狠、剪輯更快，而是確保讓觀眾投射、追蹤、討論臉孔與性格。金高恩與崔美娜秀剛好補上這季的關鍵位置。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中