被叫「海后」反而更紅 《單身即地獄5》崔美娜秀討論度狂飆

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix王牌綜藝《單身即地獄》回歸第五季，原本外界擔心「審美疲乏」，不過金高恩、崔美娜秀一出場握緊話題主控權，直接把地獄島變成她們的伸展台。

《單身即地獄5》堪稱女人的戰場，握有主動話語權。（翻攝自Netflix）

金高恩、崔美娜秀兩人同樣來自韓國小姐體系，走的卻是兩條路。金高恩曾和GD鬧緋聞，以低調沉穩的節奏切入，華麗外型搭配冷靜判斷，讓人越看越入坑；崔美娜秀則像打開加速器，自信、開朗、主導對話，還被台灣網友戲稱是「海后」，討論度攀升。

崔美娜秀在《單身即地獄5》心意變來變去，獲網友熱烈討論。（翻攝自Netflix）

以往幾季，女孩們在地獄島不免產生焦慮感，這季卻被金高恩和崔美娜秀轉化成樂趣。兩人都以一種「不急著離開」的從容姿態，把壓力變成魅力值，鏡頭自然黏過來，號稱最難複製的必殺技。

金高恩在《單身即地獄5》頗受歡迎，即使和GD傳過緋聞也不影響人氣。（翻攝自Netflix）

製作方先前早就預告本季是「主動型女生」戰場，實際播出後也印證這點。過去幾季常把焦點放在男生的背景與選擇，這次，女性成為推動故事的引擎，包括她們怎麼想、怎麼選、怎麼回應，牽動配對走向與討論熱度。

韓媒分析，《單身即地獄5》不是設定更狠、剪輯更快，而是確保讓觀眾投射、追蹤、討論臉孔與性格。金高恩與崔美娜秀剛好補上這季的關鍵位置。

