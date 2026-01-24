自由電子報
娛樂 電影

法國獨立動畫挺進奧斯卡前五強！《小雨愛蜜莉》細膩捕捉戰後日本童年微光

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡前天公布入圍名單，法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》憑藉卓越的藝術感染力脫穎而出，正式殺進「最佳動畫長片」五強名單，將與《Kpop獵魔女團》、《動物方城市2》等話題強片共同角逐小金人。

法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》闖進奧斯卡最佳動畫長片五強。（原創娛樂提供）法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》闖進奧斯卡最佳動畫長片五強。（原創娛樂提供）

《小雨愛蜜莉》至今在各大影展獲得40多項大獎提名，除了率先奪下「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展的觀眾票選最大獎，更接連入圍英國電影學院獎（BAFTA）、金球獎、歐洲電影獎，並在近期奧斯卡重要風向球「安妮獎」中斬獲多項提名，該片被視為今年獎季最強黑馬。

該片背景設定於1960年代的日本，透過3歲孩子「愛蜜莉」的純真視角觀察世界，逐步探觸戰後社會尚未癒合的傷痕。對愛蜜莉而言，一塊巧克力、一場雨，或與日本保母西尾小姐相處的時光，都是理解世界的入口。

動畫《小雨愛蜜莉》被視為今年獎季一大黑馬。（原創娛樂提供）動畫《小雨愛蜜莉》被視為今年獎季一大黑馬。（原創娛樂提供）

電影不急於解釋情節，而是讓感受先於理解發生，在細碎而真實的日常中，逐步展開關於成長、失落與告別的體驗。影評人形容，《小雨愛蜜莉》宛如一本「會說話的故事書」，觀眾彷彿在翻頁之間，看見童年悄然展開。

本片由梅利斯瓦利德與韓良疇共同執導，兩人曾是同校同學，但直到一起參與法國動畫電影《小王子》的製作才真正熟識，長年從事分鏡與敘事工作的背景，使他們在創作《小雨愛蜜莉》時，更傾向以畫面與情緒引導故事前行。片中大量聚焦孩子會駐足凝視的細節，如光影在室內移動、水滴落下的節奏，將看似微小的瞬間，串連成一段完整的成長軌跡。

動畫《小雨愛蜜莉》講述比利時女孩愛蜜莉與家庭幫傭西尾小姐的深厚情誼。（原創娛樂提供）動畫《小雨愛蜜莉》講述比利時女孩愛蜜莉與家庭幫傭西尾小姐的深厚情誼。（原創娛樂提供）

為了建構故事背景，他們投入大量時間研究日本文化與歷史，使電影中的日本場景貼近真實樣貌，更帶有鄉愁的情感。導演也曾提及，自己深受日本動畫大師高畑勳與宮崎駿作品影響，尤其是《螢火蟲之墓》中對童年與戰爭的凝視，以及《魔法公主》裡對自然與情感的描寫方式，都化為電影中那份克制卻真實的情緒重量。

《小雨愛蜜莉》將於3月13日在台上映，隨著奧斯卡入圍消息曝光，這段關於童年、記憶與成長的旅程，也會持續在全球影迷心中擴散開來。



