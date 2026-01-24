于朦朧疑遭虐殺超過4個月 「討公道全球連署」最新數字震撼揭露

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧於去年9月11日驟然身亡，消息震撼演藝圈，事件至今已超過4個月，相關爭議仍未平息。海外網友發起名為「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署行動，呼籲成立獨立且具透明度的調查小組，要求公開真相、替于朦朧討回公道。根據公開數據顯示，截至今日已有754,283人響應連署，且人數仍持續攀升，形成罕見的跨國關注焦點。

中國男星于朦朧過世事件至今疑點重重。（翻攝自微博）

儘管中國公安單位第一時間對外說明「排除刑事嫌疑」，並將死因定調為意外事故，但外界對案情細節始終存有大量疑問，網路輿論持續延燒。因此該連署發起人指出，案件恐怕並非單純意外，網路上陸續流出多段疑似與事件相關的影片與音檔，包含疑似受虐時的呼救聲，引發外界對其死亡經過的高度質疑。部分網友更直言「要真相」，甚至痛批此事「或許是一場經過謀劃的殘酷虐殺」。

發起人強調，這次行動不只是為于朦朧討回公道，更希望藉此喚起對藝人工作安全與人身保障的重視。連署內容提及，于朦朧生前疑似遭限制自由，並傳出被毆打、強迫灌酒灌藥等說法，要求若經查證涉及犯罪行為，相關人員應依法嚴懲。

「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署數據，截至今已有超過75萬人支持。（翻攝自網站）

此外，連署也呼籲人權觀察（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）持續關注中國藝人生命安全、人身自由及性侵防治等人權議題，並向相關單位施壓改善現況。據了解，該連署行動於9月20日由網友在民間非政府組織平台「AVAAZ」上發起，內容以中、英文同步呈現，短時間內獲得大量迴響。

