麻衣、愛紗走過跨國婚碎！來台25年驚喜合體告白「早已像家人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕麻衣與愛紗同於2000年自日本來台灣發展，組成4人日本美少女團體「Sunday Girls」出道，彼此的人生軌跡則出現驚人交疊，各自在一前一後與台灣人結婚，卻也共同歷經跨國婚碎低潮，不過2人始終沒有因此走散，近日更驚喜同框聊起25年來相互陪伴的情誼「早已像家人」。

佐藤麻衣（左二）、千田愛紗（右二）於2000年在台灣以團體「Sunday Girls」出道。（翻攝自IG）

來台發展25年的佐藤麻衣、千田愛紗，人生軌跡出現多次驚人交集，麻衣2014年嫁給台碩集團創辦人王永慶之孫王泉仁，然而婚姻卻在第9年之際戛然而止。當初，王泉仁希望她能夠專心相夫教子，麻衣為了家庭洗盡鉛華，果斷淡出演藝圈10年，如今因兒子的一句鼓勵，決定重新追求自我價值宣告復出。

請繼續往下閱讀...

愛紗則在Sunday Girls解散後，2007年再以嘻哈團體「大嘴巴」在亞洲各地進行音樂活動，這期間曾與藝人周洺甫有過一段不到3年的短命婚姻。雙姝在不同時間點，面對感情變化都選擇低調處理，未讓私人生活凌駕於工作之上，持續在台灣演藝圈打拚，用行動證明婚姻並非定義人生的唯一標籤。

麻衣與愛紗來台發展25年，彼此相伴走過離婚低潮。（組合照，翻攝自IG）

同為日本女團成員來台打拚，到各自走出台日跨國婚姻，麻衣今（23日）驚喜釋出與愛紗同框的影片，暢聊過往相處及一路陪伴，回首一起走過25年人生軌跡，愛紗公開深情告白「我們的感情不只是好朋友、閨蜜，就像家人一樣！」麻衣也動容回應「希望愛紗能一直幸福下去！」彼此以成熟態度看待人生起伏，將相同經歷轉化為相互扶持的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法