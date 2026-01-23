SJ始源高雄開唱重感冒！霸氣寵台灣E.L.F.「國際運費我出」

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR才剛結束11月在大巨蛋的3天演唱會，今天（23日）晚間第三度在高雄巨蛋開唱，吸引近萬名E.L.F（粉絲名）到場之外，還對著他們大喊「歡迎回家」，成員們也在台上回應：「我們回家了！」揭開演出的序幕。

SUPER JUNIOR降臨高雄巨蛋。（讀者提供）

SUPER JUNIOR相隔兩年重返高雄，演唱會以《Twins》、《U》、《It's you》揭開序幕，9位成員使出渾身解禁，神童嘴甜喊「我愛你們」，厲旭看到大家這麼有精神，問大家有信心嗎？東海直接拋出飛吻引爆現場尖叫，藝聲表示「看到大家這樣我就沒遺憾了」。

而始源則為自己的感冒向現場粉絲致歉，「其實我想說，非常非常對不起，因為我感冒了，這是我的錯，我應該要管理好自己狀態，對不起！但是今天我會更努力。」他自責應該要管理好自理，沒想到圭賢竟在旁邊補刀「對對」，讓現場又是一陣爆笑。至於近期粉絲瘋傳，若是台灣粉絲購買始源合作的機能飲，始源將為粉絲全額支付國際配送費用，讓網友大讚「根本是始源Pay」。

官網公告「SUPER JUNIOR 成員崔始源將為粉絲全額支付國際配送費用」。（翻攝自官網）

圭賢除了秀台語「哇洗圭賢」，還提醒大家「今天是第一天，你們不能累！母湯喔！」相隔多年才來高雄的希澈大喊我愛鼎王，銀赫則唱起他的solo 歌曲「自體發光寶石美男 李赫宰（Say My Name）」 ，現場也隨即喊起應援。

輪到利特時，照慣例先拉長音呼喊「高雄～！」都忍不住喊：「我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從從上週開始不得了，信號燈過馬路就是SUPER JUNIOR的歌詞、地鐵也是SUPER JUNIOR，全部都是SUPER JUNIOR！瘋了啦！我回來了！！！」

SUPER JUNIOR熱力四射。（讀者提供）

「所以今天結束之後，我會跟希澈去剪頭髮！」利特說的這句話，讓希澈滿頭問號，直呼「我是第一次聽到」。

而每次台灣粉絲的應援都讓SJ成員相當期待，這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，利特看到後真心告白：「大家停不下來的喜歡讓SJ可以走到現在，因為大家給我們的愛意我讓我們想要回報，所以送給大家這首歌《至少還有你》。」結束首場後，SUPER JUNIOR在六、日於高雄巨蛋還有兩場演出，門票已經全數售罊，更多演唱會相關訊息可洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。

