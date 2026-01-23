自由電子報
娛樂 音樂

嘻哈天團頑童MJ116台中開唱 中捷進站響「兄弟們要進城」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕嘻哈天團「頑童MJ116」將於1月31日及2月1日於台中洲際棒球場連唱兩天，為迎接粉絲，中捷綠線「頑童味十足」，除高鐵台中站、市政府站及文心中清站設置Q版頑童人形立牌，提供歌迷拍照打卡，多個車站更以經典歌曲〈兄弟們要進城〉作為進站音樂，讓歌迷從搭上捷運那一刻起，就沉浸在滿滿嘻哈氛圍中。

中捷多個車站設有頑童Q版人形立牌。（市府提供）中捷多個車站設有頑童Q版人形立牌。（市府提供）

中捷公司表示，自1月24日起推出「中捷×頑童」聯名集章活動，至2月6日前在高鐵台中站、文心森林公園站、市政府站、文心崇德站及松竹站同步展開，民眾於上述車站詢問處購買24小時旅遊票，即可獲得2張「中捷×頑童」限量立體明信片；購買48小時旅遊票，則可一次帶回3張，數量有限、送完為止，吸引不少粉絲提前卡位收藏。

中捷說明，立體明信片設計結合專屬Q版角色套印，集章完成後可折成立體造型，讓Q版頑童成員與台中捷運列車同框，成為桌上最吸睛的嘻哈小物；此外，高鐵台中站、市政府站及文心中清站也設置Q版頑童人形立牌，提供歌迷拍照打卡，留下專屬於台中的演唱會回憶。

中捷公司指出，為呼應演唱會氣氛，高鐵台中站、文心森林公園站、文心崇德站及松竹站也同步更換進站音樂，播放頑童經典歌曲〈兄弟們要進城〉，當列車進站、重拍節奏響起，宛如號召歌迷一起「進城看演唱會」，讓搭捷運也充滿儀式感。

中捷迎嘻哈天團台中開唱，進站音樂很頑童。（市府提供）中捷迎嘻哈天團台中開唱，進站音樂很頑童。（市府提供）

中捷公司總經理朱來順表示，中捷持續結合大型演唱會與大眾運輸，打造更有記憶點的搭乘體驗，此次與頑童MJ116合作，透過音樂、視覺與集章活動，將捷運站化身為歌迷的暖身派對現場，歡迎歌迷朋友搭乘捷運，輕鬆前往演唱會。

中捷公司也提醒，1月31日及2月1日演唱會當日，主辦單位將於捷運松竹站旁設置免費接駁車，歌迷可搭捷運至松竹站、完成集章後無縫轉乘接駁車直達洲際棒球場。

