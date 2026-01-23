楊洋被爆「和白富美在酒店親嘴」全網炸鍋 工作室不忍了秒回應

楊洋是頂流男神之一。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼魔嫂司曉迪自稱「睡遍頂流」，點名鹿晗、檀健次、范丞丞，又有吳磊遭白珊珊叫賣床照、最後以道歉收場，這回輪到四大頂流之一的男神楊洋被捲進緋聞風波。中國網美易易紫在直播中繪聲繪色轉述「有錢閨蜜」與某位暱稱「咩」的頂流男星在酒店「有什麼」，外界普遍解讀暗指楊洋；她還嘟嘴發出啾啾聲示意「親嘴」，流言還沒發酵，楊洋工作室直接對號入座滅火。

在直播中，易易紫一邊說著姐妹的八卦，又自打臉表示自己其實不太相信，還補刀說閨蜜「好看是好看，但沒有到那麼好看」，矛盾操作讓網友滿頭問號。沒想到楊洋工作室一個乾脆俐落的「假！」字回應，迅速澆熄火苗。

楊洋工作室火速否認爆料。（翻攝自微博）

而網友對於網美的發言也不買帳，認為她「說書式」爆料，質疑動機是蹭熱度，翻出易易紫過去多次無實錘點名明星的前例，吐槽「開局結尾全靠一張嘴」、「不敢點名是不是怕被告」。

34歲的楊洋與鹿晗、吳亦凡、李易峰並稱「四大流量」，緋聞名單不乏宋茜、迪麗熱巴、趙露思、李沁、王楚然、喬欣及師妹楊雨希等大美女，但他向來低調，從未輕言認愛。

