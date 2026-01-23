自由電子報
娛樂 最新消息

金世正腹肌太犯規！被問I.O.I合體回應了：如果櫻花凋謝

〔記者廖俐惠／台北報導〕金世正暌違2年3個月來台開專場，今天（23日）在台北國際會議中心舉行《2026 KIM SEJEONG FAN-CONCERT〈Tenth Letter〉TO TAIPEI》，她脫下浴袍露出「名品腹肌」，超級吸睛。

金世正曬出腹肌，身材超好。（讀者提供）金世正曬出腹肌，身材超好。（讀者提供）

這是金世正10周年演唱會，她知道自己近年來將重心放在演戲上，從上次來台灣開專場至今，她拍了兩部韓劇，一部是《酒醉羅曼史》，另一部是古裝劇《月亮在江邊流淌》，她知道粉絲都很想念她唱歌跳舞的表現，因此重返舞台，希望能與粉絲有更多交流。

同時，她透露，事前有拜託工作人員，希望粉絲要穿與她有關的dress code，果然台灣粉絲創意十足，有人扮成小分隊gugudan SEMINA，也有人用膠帶黏在T恤上，扮成她主演的韓劇《驅魔神館》中的都哈娜，也有人請媽媽幫忙打扮，還原專輯的典雅造型，讓金世正用中文大讚「謝謝媽媽」。

金世正招牌笑容，讓人看了心情都好起來。（讀者提供）金世正招牌笑容，讓人看了心情都好起來。（讀者提供）

也有人打扮成她出道前參加選秀節目《PRODUCE 101》的練習生服裝，粉絲感性告白：「從第一個表演開始，妳就是我的one pick！」金世正也向粉絲喊話：「我會繼續帶著大家的力量往前走！」另外有粉絲戴著兔子耳朵現身，粉絲解釋：「雖然演戲的妳很棒，但我更愛妳唱歌的時候，我們同年，妳是我的榜樣！」她幽默地說：「演戲唱歌我都喜歡，但音樂是心情不好的時候可以隨時聽，看劇要等我有時間。」後來金世正用中文說：「31歲！」粉絲回應：「1996年。」金世正又用中文說：「朋友、朋友。」

現場開放粉絲提問，有粉絲好奇「春暖花開有沒有好消息」，其實粉絲是在詢問I.O.I是否會在春天合體？因為之前韓媒報導，I.O.I的演唱會場館已經訂好了，將在溫暖的春天舉行。對於這個提問，金世正語帶玄機的說：「不曉得欸，我也不知道，但我目前確定的是一個都沒有。」接著她獻唱《如果櫻花凋謝》的歌詞「如果櫻花凋謝，我們的愛情是」，不知道開花的時候會不會像夏天一樣炙熱，又唱I.O.I的《Very Very Very》，她最後再度強調：「我真的不知道，不過這件事情到此為止。」

金世正穿著浴袍現身，俏皮又可愛。（讀者提供）金世正穿著浴袍現身，俏皮又可愛。（讀者提供）

金世正開心的說，終於有了手燈，她在安可期間於粉絲的呼喚下再次登場，她的手燈還超級可愛，上面有個烏龜殼，搭配上粉色帽子，可愛指數爆表。本來以為金世正演出快結束了，不過她似乎仍意猶未盡，好像嗓子終於開了，竟然開放點歌，其中包括IU的《My Sea》、《PRODUCE 101》的主題曲《Pick Me》以及《社內相親》的歌曲《Love, Maybe》。結果金世正超寵粉，安可竟然長達超過半小時，她看著應援影片感動落淚，轉頭又看到粉絲拿起應援牌寫著「恭喜10周年」，讓她感動不已，用中文告白「我愛你們」，3小時唱好唱滿，誠意滿滿。

