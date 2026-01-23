萬芳變身育幼院長控制大場面 九孔笑喊低估帶小孩等級

〔記者許世穎／台北報導〕溫情電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》近日於台中開鏡，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，帶領演員鄒暟澐、滕韋煦、萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如等主要演員一同出席祈求拍攝順利、票房長紅。

溫情電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》近日於台中開鏡。（柒拾陸號原子提供）

該片以育幼院孩童的故事為起點，講述兩個在育幼院認識的小男孩，在相處的過程中相互理解與成長，並成為彼此間超越血緣親情的兄弟的動人故事。電影從孩童的純真視角出發，藉由兩個孩子的相遇相知，描繪關於親情、成長與承諾的溫暖歷程。

曾以《鏡子森林》入圍金鐘獎最佳導演，並以入選法國克萊蒙費宏影展《銅板少年》、《什麼都沒有雜貨店》等兒少戲劇作品聞名的李權洋導演執導，同時也是他首部長片作品，李權洋導演表示本作的亮點，是兩個小男孩約定作為兄弟的時刻。

李權洋表示：「我覺得最難能可貴的是純粹的童真，因為約定是可以被欺騙、被更改、被遺忘的，如果小朋友相信約定就會因此失望，所以我們想呈現出孩子們相處的時光，那些快樂和回憶就是最真實的、最療癒的答案。」

他也選在家鄉台中取景拍攝，呈現家鄉的多處特色場地與美景。李權洋透露最初其實沒有特別要在台中拍攝，而此次主場景的光音育幼院成為決定性的因素，「光音是數一數二保留樸質的育幼院，我也是做田調時才知道這個地方，就像冥冥之中一樣，一個意外的緣分讓我能回到家鄉，拍攝自己的第一部長片其實很開心。」

萬芳（左起）鄒暟澐、九孔、滕韋煦（前）合作溫情電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》。（柒拾陸號原子提供）

鄒暟澐與滕韋煦飾演片中兄弟檔，飾演哥哥的鄒暟澐與導演李權洋才因《什麼都沒有雜貨店》在本屆金鐘獎備受關注，一導一演合作默契絕佳，鄒暟澐更興奮大喊能跟導演再次合作超級開心。在家中身為弟弟的鄒暟澐，笑說自己跟哥哥從小就打打鬧鬧，沒想到在片中反過來要成為哥哥，變成帶著弟弟玩鬧的大哥哥形象很有趣，更覺得角色跟自己很像，都很活潑好動，但其實私下很細心。

飾演弟弟的滕韋煦則是獨生子，沒想像過有兄弟姊妹的生活，覺得能藉著拍戲體驗有哥哥的感覺很新鮮。片中他首次挑戰長髮演出，戴上假髮後看著鏡中的自己總感覺很新奇，他坦言其實自己有想像過留長髮的樣子，但沒有片中這麼長，還笑說唯一的煩惱是吃飯的時候頭髮會一直垂下來掉進飯裡，邊吃飯還得顧自己的髮型。

飾演育幼院院長的萬芳，在片中被一群小朋友喊叫「范媽」，幾乎所有場次都會與小朋友對戲，更不乏多場教導控制全院孩童的「大場面」，劇組更特別安排他們到育幼院讀本、一起即興排戲。她自己更蒐集育幼院的相關資料，並拜訪院長了解工作內容跟心得。

九孔這次飾演育幼院老師，笑說他多年前曾主持過兒童節目，現在也有一個女兒，原本認為跟小朋友對戲就是小case，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷，而且帶一個小孩跟帶一群完全是不同等級。」《哥哥可以跟我打勾勾嗎》預計農曆年前完成拍攝，年後也將展開後製，希望能在今年底上映。

