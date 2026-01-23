自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）素人童星對戲金馬影帝！被起底竟是翁滋蔓外甥女

張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動，成為《幸福之路》一大亮點。（甲上娛樂提供）張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動，成為《幸福之路》一大亮點。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張震在電影《幸福之路》以真摯內斂、充滿人生重量的演技，塑造一位在殘酷現實中為家庭苦撐的外送員父親，讓觀眾看見最平凡，卻也最動人的父愛身影。片商今天（23日）曝光終極版預告，片中張震與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點，張震問女兒為何拍了這麼多照片？她將拍立得照片順序輕輕挪移，靦腆笑說：「移動一下，故事就不同了。」

《幸福之路》被網友讚賞，張震、魏愷樂演繹直擊人心的父女情感動之作。（甲上娛樂提供）《幸福之路》被網友讚賞，張震、魏愷樂演繹直擊人心的父女情感動之作。（甲上娛樂提供）

張震（左）與飾演女兒的魏愷樂在《幸福之路》有許多精采對手戲。（甲上娛樂提供）張震（左）與飾演女兒的魏愷樂在《幸福之路》有許多精采對手戲。（甲上娛樂提供）

張震飾演長年在紐約打拼的外送員盧家成，終於盼到分隔多年的妻女抵美團聚，卻在短短48小時內接連遭遇人生重擊。片中與張震飾演父女的童星魏愷樂是翁滋蔓的外甥女，拍攝時年僅8歲，是導演勞埃德李崔在紐約歷經數月試鏡、千挑萬選找到的「天選之人」，魏愷樂是完全的素人，卻展現超齡專注力與自然情感，導演大讚：「她沒演過電影，卻從不抱怨、非常專業。這個角色如果不成功，電影也不會成功，所以一開始我非常緊張，後來我知道沒有選錯人，她用自己的視角看世界，那正是我心中『雅雅』該有的樣子。」

魏愷樂的童言童語，道出《幸福之路》最動人的情感核心。（甲上娛樂提供）魏愷樂的童言童語，道出《幸福之路》最動人的情感核心。（甲上娛樂提供）

《幸福之路》導演給魏愷樂的任務就是拍各種照片。（甲上娛樂提供）《幸福之路》導演給魏愷樂的任務就是拍各種照片。（甲上娛樂提供）

張震也對這位小演員讚譽有加，分享兩人合作的難忘時刻：「小朋友的視角真的跟我們大人很不一樣，她拍的照片都很棒，尤其是我們走在公園、鴿子飛起的畫面。」原來片中由雅雅拍攝的拍立得照片，全都出自魏愷樂之手，劇組更貼心地將她拍下的照片收集成冊分送給大家，張震也珍藏了一本，「裡面全都是她拍的照片，真的很有天分。」

韓裔加拿大導演勞埃德李崔（左）將自身短片延伸改編首部劇情長片《幸福之路》。（甲上娛樂提供）韓裔加拿大導演勞埃德李崔（左）將自身短片延伸改編首部劇情長片《幸福之路》。（甲上娛樂提供）

此外，導演勞埃德李崔也透露，張震在極短時間內就完成角色轉換。為貼近角色狀態，張震在開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常；正式開拍當天，他剪了頭髮、素顏現身片場，與過往銀幕形象判若兩人，讓導演印象深刻：「短短一個禮拜，他就完全變成另一個人。那一刻我就知道，張震已經準備好成為盧家成了。」

張震在《幸福之路》開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常，在極短時間完成角色轉換。（甲上娛樂提供）張震在《幸福之路》開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常，在極短時間完成角色轉換。（甲上娛樂提供）

張震則表示，自己一拿到劇本就深受打動，尤其角色所處的人生階段與心境，與他產生強烈共鳴，也特別喜歡電影所傳遞的正能量——「努力打拼、不輕言放棄夢想，還有在困境中依然保有一顆溫暖的心。」《幸福之路》將於1月29日全台溫暖上映。

《幸福之路》全片以底片拍攝，營造出貼近現實的質地。（甲上娛樂提供）《幸福之路》全片以底片拍攝，營造出貼近現實的質地。（甲上娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中