娛樂 日韓

辣妹直播主透露6次人工受孕終懷孕 網友竟瘋狂詛咒

直播主Tanukana宣布自己已經結婚且懷孕之後，招來大批謾罵。（翻攝自IG）直播主Tanukana宣布自己已經結婚且懷孕之後，招來大批謾罵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本一名女直播主「Tanukana」近日宣布自己經過6次人工受孕過程，終於成功懷孕，沒想到一時間竟然收到許多謾罵與詛咒，讓她覺得非常傷心，更覺得日本根本就是人間地獄。

33歲的直播主Tanukana去年11月透露自己在2021年結婚後，一直想有個孩子，不過卻始終沒成功。今年她在進行第6次人工授精竟然成功懷孕，讓她欣喜若狂。婦產科醫師說目前她仍處於不穩定期，所以要好好照顧身體，讓小生命能成功孕育。

今年Tanukana在進行第6次人工授精竟然成功懷孕。（翻攝自IG）今年Tanukana在進行第6次人工授精竟然成功懷孕。（翻攝自IG）

Tanukana也開完笑說，如果這次結局仍是未能成功懷孕，她就要跟粉絲要「流產同情抖內」。就是這一句話觸怒眾人，Tanukana在本月19日的直播當中，透露如果自己是單身女性，做什麼都沒人罵她，可是她宣布自己結婚跟懷孕以後，卻收到很多惡意攻擊。

Tanukana表示，發送給她惡意留言甚至有人詛咒她的孩子。（翻攝自IG）Tanukana表示，發送給她惡意留言甚至有人詛咒她的孩子。（翻攝自IG）

Tanukana表示，發送給她的留言當中，有人說「妳背叛了我」，更有人惡意滿滿的說「流產吧」、「希望妳生的孩子身懷殘疾，陷入痛苦」。這些惡意留言讓Tanukana覺得很受傷，她認為自己只不過是個直播主，為什麼這些人要詛咒她，甚至還出口咒罵她的孩子，痛斥「日本根本是人間地獄」！

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

