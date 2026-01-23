自由電子報
電影

（影）狂噴200公升血漿！《猩瘋血雨》消耗一整片的假血海超越《權力遊戲》

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《猩瘋血雨》從全新視角重新定義恐怖元素，描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟化身為致命獵殺者。根據特效總監喬納森巴拉斯的說法，拍攝這部電影幾乎消耗一整片的假血海，甚至超越殺紅眼的影集《冰與火之歌：權力遊戲》。

《猩瘋血雨》在北美上映勇奪新片冠軍。（UIP提供）《猩瘋血雨》在北美上映勇奪新片冠軍。（UIP提供）

該片在北美上映首週以破1115萬美金（約台幣3.52億元）勇奪新片票房冠軍，掀起話題熱潮。特效總監形容，電影中每個人幾乎都在某個時刻流過血，「我在《猩瘋血雨》中打造的血漿特效比我參與製作的任何影視作品都更多，就連在參與製作《冰與火之歌：權力遊戲》的時候都沒用過這麼多假血，大概使用了將近200公升。」

為了讓血漿能夠源源不絕地噴出，特效總監巴拉斯與他的特效團隊特別量身打造了一套裝置，並戲稱為「超級強勁血漿幫浦3000號」。這套裝置透過加壓方式，能依照傷口性質精準控制假血噴出的速度與強度。他說：「我們進行了大量測試，甚至搭建了一個血漿測試區，然後用PE膜整個包起來，這樣在測試結束後才比較容易清理。」

在片中猩猩「班」撞穿一片玻璃窗的戲份中，特效團隊必須和特技動作部門進行非常精密的協調，「擔任米格爾托瑞斯烏姆巴（猩猩）特技替身的娜迪亞，穿上黑猩猩戲服的時候幾乎什麼都看不見。」

恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟化身致命獵殺者。（翻攝自YouTube）恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟化身致命獵殺者。（翻攝自YouTube）

特效總監說：「我們必須全神貫注地看著她（娜迪亞）衝向玻璃窗，並且在她撞上的瞬間精準地引爆玻璃窗。那可是真正的玻璃窗，所以非常危險，操作起來也相當棘手。我們事先在工作室進行了三或四次測試，還把一個沙袋丟向玻璃窗來拿捏準確的引爆時機。」

特技動作指導保羅赫伯特在這部電影正式開拍前，就讓米格爾托瑞斯烏姆巴和他的特技替身娜迪亞漢索一起在他稱之為「黑猩猩訓練營」的地方接受嚴格的肢體和體能訓練。他說：「娜迪亞擁有最適合的體型，同時也具備表演和體操方面的能力，使她能夠擔任米格爾的完美特技替身。他們兩個人一起接受各種攀爬和跳躍動作的訓練。」

除了撞穿玻璃窗以外，他們還必須能夠突然從橫樑或天花板上跳下來。最困難的特技動作莫過於沿著牆面橫向攀爬，整個過程完全沒有使用電腦動畫，特技動作指導也說：「當然會使用吊鋼絲系統作為輔助，但是除此之外，觀眾在電影中看到的黑猩猩動作，完全都是由米格爾或是娜迪亞穿著黑猩猩戲服親自演出。」

特技指導保羅赫伯特還有其他的任務，其中一項任務就是讓演員們為了演出他們和班發生不可避免的正面衝突做好準備；他說：「所有的演員都很樂意接受挑戰，而且在整個拍攝過程中，他們不是穿著泳裝，就是只穿著短褲和T恤，身上完全沒有任何防護墊，什麼都沒有。這對他們和他們的特技替身來說都是非常困難的挑戰。」《猩瘋血雨》將於1月30日在台上映。

《猩瘋血雨》精彩花絮：

