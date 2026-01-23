自由電子報
娛樂 歐美

情色網美樂收630萬求婚鑽戒 婚前陌生約會再撈一波

澳洲情色網美安妮曾創下6小時激戰583男的紀錄。（翻攝自X）澳洲情色網美安妮曾創下6小時激戰583男的紀錄。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲情色網美安妮（Annie Knight）超級豪放，曾創下6小時激戰583男的紀錄，得到「澳洲性生活最活躍女性」頭銜。近期男友手捧價值20萬美元（約新台幣632萬元）的3克拉鑽戒求婚，安妮害羞點頭，即將於3月嫁做人妻，不過她卻沒有忘記把握最後的單身時光，宣布接受陌生男子約會，每小時要價1700美元（約新台幣5.4萬元）。

安妮有「澳洲性生活最活躍女性」頭銜。（翻攝自X）安妮有「澳洲性生活最活躍女性」頭銜。（翻攝自X）

28歲的安妮與上千名男性發生過性關係，不過她到美國洛杉磯旅行時，男友亨利（Henry Brayshaw）在比佛利山浪漫晚餐上拿出3克拉鑽戒向她求婚，安妮羞答答的點頭，兩人預計3月舉行婚禮。

安妮把握最後的單身時光，開放陌生男子會，每小時1700美元。（翻攝自X）安妮把握最後的單身時光，開放陌生男子會，每小時1700美元。（翻攝自X）

為了把握最後的單身時光，安妮宣布開放陌生男子與她約會，每小時收費約1700美元，如果一次購買10小時，費用可以打折，僅1萬美元（約新台幣31.6萬元），安妮強調，約會的內容只包括用餐、散步、旅行，不包括發生身體接觸及任何性行為。

安妮表示陌生人約會如果一次買10個小時可以享有折扣。（翻攝自X）安妮表示陌生人約會如果一次買10個小時可以享有折扣。（翻攝自X）

