娛樂 亞洲

LGBTQ網紅失聯2天 屍體藏樹林下身衣物「位移」

25歲就在TikTok上擁有超過80萬粉絲的LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」驚傳遭殺害。（翻攝自X）25歲就在TikTok上擁有超過80萬粉絲的LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」驚傳遭殺害。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲就在TikTok上擁有超過80萬粉絲的LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」，上月被發現陳屍於泰國達府一處工廠附近的偏僻樹林，警方獲報趕至時，發現死者頭部遭受重擊，身上值錢的金飾、手機皆不翼而飛，最令人毛骨悚然的是屍體下半身衣物被拉到大腿處。

廷佐赫推被發現時金項鍊、金戒指、金手鐲及手機全數失竊，警方懷疑與財務糾紛有關。（翻攝自X）廷佐赫推被發現時金項鍊、金戒指、金手鐲及手機全數失竊，警方懷疑與財務糾紛有關。（翻攝自X）

泰國媒體報導，上月20日警方接獲通報，在樹林中發現男性屍體，後經確認得知他是LGBTQ知名網紅「廷佐赫推」。被發現時，廷佐赫推身穿黃色T恤及防寒外套，面部朝下，下半身衣物被褪製大腿處，現場情形混亂。警方研判主要兇器可能是在屍體附近發現的木棍，上頭沾有血跡，原本屬於廷佐赫推的化妝品、銀行存摺、保險套等私人用品散落在地，清點後發現他的金項鍊、金戒指、金手鐲及手機全數失竊，警方懷疑與財務糾紛有關。

廷佐赫推神秘消失2天，音訊全無，再發現已遇害。（翻攝自X）廷佐赫推神秘消失2天，音訊全無，再發現已遇害。（翻攝自X）

廷佐赫推18日深夜離開之後，神秘消失2天，音訊全無，警方發現他出門前曾透過社群軟體與其他人聯繫，對方打著求助的名義把廷佐赫推約出去，才用電話約定好碰面地點。粉絲得知廷佐赫推的死訊後，紛紛在臉書留言表示惋惜與不捨。

