娛樂 最新消息

YouTuber司徒不畏禁忌紀錄歷史 孤軍後代淚灑柯俊雄原型長眠處

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒建銘繼上次尋獲李彌將軍墓後，這次成功找到李國輝團長之墓，並且陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜，場面莊嚴肅穆，令人動容。

異域故事館董事長王根深（左起）、孤軍後代王紹章、國軍心輔講師黃信凱及YouTuber司徒建銘祭拜柯俊雄原型李國輝團長長眠處。（王紹章會長提供）異域故事館董事長王根深（左起）、孤軍後代王紹章、國軍心輔講師黃信凱及YouTuber司徒建銘祭拜柯俊雄原型李國輝團長長眠處。（王紹章會長提供）

年近八旬的異域故事館董事長王根深，見到李國輝團長墓碑時，情緒激動，他堅持下跪磕頭，哽咽地說：「長官，謝謝你當初用心教育我們，我們現在都很好，請您安息。」孤軍第二代王紹章也點燃清香，感性表示這份「一香兩代情」不只代表他個人，更代表著孤軍前輩及遺族們對長官的無限追思與緬懷。

電影《異域》由大導演朱延平執導，改編自柏楊原著，講述著已故李彌將軍率領的第八軍，於1949年在泰緬寮地區孤軍奮戰，最終陷入孤立無援，成為「亞細亞孤兒」的歷史故事。司徒建銘提到，在電影放映36年後，能親自陪同孤軍後代與關懷者到角色原型人物的墓前祭拜時，內心澎湃激動，深感歷史傳承的重量。

祭拜儀式在國防部後備指揮部國軍示範公墓管理組的協助下順利完成，李團長墓地環境整齊，為國軍將士英靈長眠之佳城。孤軍二代王紹章的98歲老父，當年曾是李彌將軍的侍從官，隨著李國輝團長的部隊長年在泰北地區出生入死，經歷大小戰役。身爲國軍心輔講師的黃信凱則以「軍魂不滅，創造奇蹟」為核心，希望藉由孤軍老前輩的故事，鼓舞現役官兵莫忘先烈情懷，傳承保國衛民的使命。

