娛樂 電視

羅志祥被評「長相不像會跳舞」？李洪基笑曝私下互動全說了

羅志祥與韓團FTISLAND成員李洪基、李在真、崔敏煥。（中天電視提供）羅志祥與韓團FTISLAND成員李洪基、李在真、崔敏煥。（中天電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓國搖滾天團FTIsland日前到羅志祥節目《綜藝OK啦》作客，隊長李洪基開心直呼台灣粉絲們相當熱情，FTIsland為了參與錄影，特別更改航班時間，就是為了讓台灣粉絲能夠多看到他們。

李洪基與羅志祥過去曾在男團選秀節目合作過，提到彼此都是用日文直接溝通，笑說聊最多的話題就是高爾夫球，李洪基還透露對羅志祥的第一印象：「我一開始以為他是演員，因為覺得他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV後嚇了一跳，後來也有聽說他有『亞洲舞王』的封號。」

FTIsland經常到台灣演出，粉絲的支持讓他們倍覺感動：「每次來台灣都有很多印象深刻的事，最感動的就是在FTIsland士氣比較低迷的時候，有來台灣舉辦過演唱會，台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」李洪基還大讚台灣粉絲的韓文超強：「他們能夠重頭到尾用韓文唱〈Sage〉，真的非常驚訝跟感動，而且台灣的粉絲們都會先練習韓文，所以我也開始有想要學好中文的想法。」

李洪基也提到FTIsland成員中，中文能力最好的是李在真，他聽完後謙虛回應：「近期沒有再多學一些新的中文，希望之後來台灣時，可以用更多的中文跟粉絲互動，還有自己分享想跟大家說的話。」而李在真也趁機爆料在演唱會舞台上讓他印象最深刻的一件事：「我個人最驚艷、最喜歡的就是洪基在台上唱一唱，結果褲子破掉。」

