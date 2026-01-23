果然還是武則天 劉曉慶霸氣直球對決網路謠言

75歲的劉曉慶是影劇圈最經典的「武則天」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕75歲的劉曉慶是影劇圈最經典的「武則天」，霸氣外露的她近日選擇正面迎戰網路謠言，以行動證明自己從來沒有離開過鎂光燈中心。近期第5度挑戰武則天的劉曉慶登上節目《主咖和Ta的朋友》，罕見回應各種圍繞在她身邊網路謠言，更霸氣說對於這些話題基本上都不認同，主打「直球對決」。

在節目中，劉曉慶自嘲「一直住在熱搜裡」，外傳她買別墅、過奢華生活，劉曉慶輕鬆說：「人家說我買了別墅，那是我的家」她此番第5度詮釋武則天，搭配有「換頭級彩妝師」毛戈平，堪稱強強聯手，這也是兩人時隔32年再度合作。

請繼續往下閱讀...

近期第5度挑戰武則天的劉曉慶登上節目《主咖和Ta的朋友》，罕見回應各種圍繞在她身邊網路謠言。（翻攝自微博）

劉曉慶這次演出的武則天，有別於年輕時的鋒芒外露，多了滄桑美感，連她本人都說「32年後再次碰撞，必是王炸」。1970年踏入影壇的劉曉慶因《小花》、《婚禮》走紅，事業在1980年達到巔峰，《芙蓉鎮》、《原野》、《春桃》連續3年奪下百花獎影后。之後更成為中國春晚首位女性主持人，也能看出她在演藝圈的地位。

劉曉慶曾一度轉戰商界，身價破億，沒想到2002年因逃稅案入獄，隔年獲保釋後，立刻返回演藝圈，並演出電視劇《武則天》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法