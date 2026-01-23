自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廢棄公墓直擊！范少勳親眼見「白色人骨」 驚悚反應曝光

《凶宅專賣店》今接受訪問。（記者胡舜翔攝）《凶宅專賣店》今接受訪問。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕施名帥、范少勳在Disney+新影集《凶宅專賣店》飾演專賣凶宅的房仲，今受訪時，談到雖然沒有真的跑去拍「凶宅」，但取景地點一個比一個陰森，劇組事先請來道長進駐現場設壇求平安，有次到廢棄公墓取景，更親眼看到久未整理的墓地露出白色人骨，范少勳當場嚇到頭皮發麻。

范少勳透露，每次開拍前都會先去道長的祭壇旁「巡一下」，他觀察到桌上若放比較多法器，代表現場可能較為兇險，「我們就會特別注意不要亂講話。」算是頗有自知之明。而施名帥說有道長坐鎮很安心，但疑似體質敏感，拍戲期間仍常拉肚子，被一旁林予晞吐槽：「你是腸胃敏感吧！」

范少勳（右）分享過往的租屋經驗。（記者胡舜翔攝）范少勳（右）分享過往的租屋經驗。（記者胡舜翔攝）

此外，范少勳談到過往的租屋經驗，自認麻瓜體質，加上重視採光，沒遇過靈異事件，但他提到有次看房，遇到一間採光不錯的房子，卻覺得照進來的陽光濕冷，「不太像真的陽光」，最後作罷。

同樣重視採光與通風的施名帥則相信「氣場」很重要，「有人說可以帶狗去看房，看牠待不待得住，就知道舒不舒服。」他因拍戲關係，偶爾住郊外旅館、老舊旅社，有一次看完電影《咒》回旅館，「閉上眼畫面跟聲音一直跑出來，整晚睡不著。」即便如此，他仍堅持不找人陪睡，還自嘲：「我這麼Man。」

范少勳拍完《凶宅》後，從道長身上學到很多「眉角」。（記者胡舜翔攝）范少勳拍完《凶宅》後，從道長身上學到很多「眉角」。（記者胡舜翔攝）

至於住旅館的「眉角」，范少勳說以前只是敲敲門，拍完《凶宅》後，觀察道長行為，他現在進房還會燒聖木、在枕頭旁放白水晶，求個心安。《凶宅專賣店》已於Disney+上線，每週五更新兩集，將於2月13日完結。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中