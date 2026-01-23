自由電子報
娛樂 歐美

西班牙皇室出席葬禮告別希臘公主 3件黑大衣得體又加分

西班牙萊昂諾公主（左起）、索菲亞公主、萊蒂西亞王后。（歐新社）西班牙萊昂諾公主（左起）、索菲亞公主、萊蒂西亞王后。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有「歐洲最高顏值皇室」之稱的西班牙皇室，近期出席在馬德里東正教大教堂舉行的希臘公主伊琳妮（Princess Irene of Greece）葬禮。葬禮當天，年輕的萊昂諾公主（Princess Leonor）、妹妺索菲亞公主（Infanta Sofía）、西班牙萊蒂西亞王后（Queen Letizia）母女三人一起現身致意，竟也被發現不約而同選擇穿上同款COS的黑色大衣，外界大讚西班牙皇室的得體穿搭太加分。

希臘公主伊琳妮與西班牙皇室關係特殊。（歐新社）希臘公主伊琳妮與西班牙皇室關係特殊。（歐新社）

辭世的希臘公主伊琳妮享壽83歲，她是以古希臘國王保羅一世之女，也是西班牙前王后索菲亞的親妹妹，與西班牙王皇室關係緊密，也是聯繫希臘與西班亞兩國皇室感情的重要橋梁。伊琳妮也被視為現任西班牙國王費利佩六世成長過程中的重要家族成員，對西班牙王室成員來說，家人私下親切地稱希臘公主伊琳娜為「佩庫阿姨」，這個暱稱也流露出她在王室家庭中溫暖而親近的一面。

西班牙萊昂諾公主（左起）、索菲亞公主、萊蒂西亞王后。（歐新社）西班牙萊昂諾公主（左起）、索菲亞公主、萊蒂西亞王后。（歐新社）

葬禮當天身為西班牙王位第一繼承人的萊昂諾公主，充滿著「未來王后」風格，她以黑色大衣搭配低跟高跟鞋，展現出恰到好處的成熟與分寸；索菲亞公主選擇偏中性與現代感的黑色大衣，內搭風格俐落的西裝，線條筆直、輪廓清晰，展現出冷靜與自信；萊蒂西亞王后則以黑色大衣貫穿整體視覺，但在造型細節上下了更多功夫，手提的黑色翻蓋包為極簡造型帶來權威感，適合肅穆場合，卻不會喧賓奪主。

西班牙皇室三姝同樣選擇了黑色大衣，卻穿出不同風格，同時也透過黑色大衣剪裁線條撐出皇室風格，更塑造出理性、沉穩、可信任的低調內斂。

