黃鐙輝「人生新身份」曝光！同台劇場超大咖夫妻檔

〔記者蕭方綺／台北報導〕方宥心領銜，攜手凱爾、黃鐙輝、王為、謝孟庭共同演出音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，特別值得一提的是黃鐙輝的加入，這是他首次正式挑戰音樂劇舞台，讓主創團隊直言「一定要請觀眾親自來看」、「果真是本命搖滾天王的男人」，成為本次演出最令人期待的驚喜之一。

黃鐙輝在《櫻子媽媽與他的三個男人》挑戰演出駐唱歌手。（瘋戲樂工作室提供）

黃鐙輝接受本報訪問時，提到這齣要唱好幾首台語金曲歌王許富凱的歌，原本讓他相當猶豫，擔憂無法勝任角色，好在歌唱老師評估歌聲後，認為「經過專業訓練就能辦到」，信心大增，畢竟他從小就想當搖滾歌手，大學時也曾為了樂團演出，放棄參加期末考，差點被教授當掉。如今能在舞台圓夢，他笑嘻嘻說：「我很愛唱歌，不放棄任何機會，現在如火如荼練唱中。」

黃鐙輝戲裡一人分飾三角，包括黑道小弟、駐唱歌手和日本客人，演技對他而言不是問題，他指出角色轉換最重要的就是調整口音。

王為在《櫻子媽媽與他的三個男人》詮釋酒店少爺咪幾。（瘋戲樂工作室提供）

而方宥心與王為夫妻檔也是劇團的新夥伴，兩人去年雙雙入圍台北戲劇獎最佳男女主角，演技與唱功實力兼具，此次合作也被視為重要看點。另外，凱爾在首演時以一人分飾多角、千變萬化的表演驚艷觀眾，此次回歸備受期待；謝孟庭歷經這些年的成長與蛻變，被音樂執導王希文大讚：「超越外在標籤的才華與感動」。

方宥心在《櫻子媽媽與他的三個男人》擔任女主角，演繹櫻子媽媽30年的歲月。（瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》融合台語歌謠與演歌情懷，讓歌曲成為角色內心的出口，而非單純的演唱段落。Sakura酒店不販售轟轟烈烈的偉大愛情，而是關於陪伴、等待，關於一個堅韌而溫柔的女人在夜深人靜時，終於能停下來，好好梳理自己的人生。

《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於台北表演藝術中心演出共10場，購票請洽OPENTIX。

