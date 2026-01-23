朴娜勑停工後首現身 畫面流出網驚訝

韓國女諧星朴娜勑停工38日後首度露面。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女諧星朴娜勑去年宣布全面暫停工作，近日，她被捕捉到出現在公眾場合，原來她去上釀酒課，停工38日之後首度現身，看起來毫無反省之意，反而過得很快活。

朴娜勑因遭經紀人指控壓榨員工，惡行包含：強迫喝酒、跑腿、非法注射等，由於爭議連連，她自去年12月16日宣布暫停工作，沒想到時隔38日後，她又被目睹到去上釀酒課，學習馬格利酒釀造技術，由於當天氣候寒冷，朴娜勑戴著口罩與漁夫帽現身，裹著大衣的她似乎有意低調，但陪同她的男伴卻是個身高180公分、外型帥氣的人，非常顯眼。

朴娜勑發現場有媒體在，下車時向媒體打招呼，並表示自己是來上課的，由於課程即將開始，她急著進教室上課，對於媒體問她關於課程內容的問題，朴娜勑笑回：總要做點什麼。

陪在朴娜勑身邊的高大帥男透露她現在精神上其實處於低潮，但仍努力去做自己感興趣的事情，對於警方的調查，也承諾會全力準備、誠實面對。不過，新聞爆發後，外界認為朴娜勑根本沒有反省，反而看起來過得很滋潤。

