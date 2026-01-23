自由電子報
韓星金鐘國跨海來台拍實境節目 大啖屏東美食：馬西搜唷！

〔記者葉永騫／屏東報導〕韓國超人氣實境節目《生存王2》日前首度跨海來台取景拍攝，屏東大鵬灣是重要拍攝場域，縣長周春米22日特別準備「屏東特色美食應援餐車」前往探班，韓國知名藝人金鐘國大啖屏東美食，現場更不時傳出「馬西搜唷！」的稱讚聲，氣氛相當輕鬆歡樂。

韓星金鐘國來台拍攝實境節目，縣長周春米帶著屏東美食控班。（屏東縣政府提供）韓星金鐘國來台拍攝實境節目，縣長周春米帶著屏東美食控班。（屏東縣政府提供）

「安妞哈誰呦！」縣長周春米一到場便親切向拍攝團隊們打招呼，並準備萬巒豬腳、東港旗魚黑輪、雙糕潤、高樹蜜棗、林邊蓮霧等在地好物，為遠道而來的團隊加油打氣，韓星金鐘國也品嚐東港在地特色美食「飯湯」，他笑說，東港飯湯是把湯加進飯裡，而韓式湯飯，韓國人則習慣把整碗飯倒進湯中，兩種不同吃法讓他直呼相當有趣，也為現場增添不少笑聲。

韓國生存王2屏東開拍，縣長周春米與拍攝團隊合影。（屏東縣政府提供）韓國生存王2屏東開拍，縣長周春米與拍攝團隊合影。（屏東縣政府提供）

周春米表示，去年6月曾率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，參加台韓觀光交流會議，當時便對韓國留下深刻印象，今年台韓觀光交流會議將移師屏東舉辦，除熱情邀請韓方朋友到訪旅遊感受南國魅力外，也期待透過《生存王2》鏡頭呈現台灣最南端兼具野性與溫度的真實風貌，讓國際觀眾看見屏東、認識屏東。

縣府表示，《生存王2》節目預計自3月下旬於韓國朝鮮TV電視台首播，並同步於 Netflix（韓國）平台上線播出，4月在三立電視台播出，期盼透過國際媒體平台的傳播力，進一步帶動國際觀光人潮，讓世界看見屏東的自然魅力與人文特色。

