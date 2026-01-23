自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德直播徒手攀爬台北101 網指東西文化差異大

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德挑戰獨自徒手攀登台北101大樓。（Netflix挑戰）美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德挑戰獨自徒手攀登台北101大樓。（Netflix挑戰）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日挑戰獨自徒手攀登台北101大樓，且Netflix將進行全球直播，有網友目睹他為正式上場進行的「試爬」，忍不住說：看到都腳軟了。更有人質疑霍諾德的作法只是想紅、想博流量，不過，也有人指出，對西方社會來說，冒險是專業和準備之後的結果呈現。

有網友指出，對東方社會來說，受到他人關注容易產生敏感和不安，甚至有些人會覺得太過出風頭會替自己招惹來麻煩；西方社會則更重視專業、風險管理、準備過程，對於具備專業背景、長期訓練整體衡量後，對自己的挑戰，更是創下新紀錄的大好機會。

霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

許多網友雖然質疑霍諾德挑戰徒手攀登101是想吸引目光，不過也中心替他祈禱「希望週六天氣無雨、平安順利」。也有人指出，並不是任何一個人都能請到Netflix來記錄自己的挑戰過程，因為拍攝、紀錄本來就不是目的，反而是為了能合法攀登台北101的申請。霍諾德之所以能得到台北101及Netflix的雙重認可，願意提供他挑戰可能性，就是想讓人知道突破不是衝動；冒險不是魯莽，所以霍諾德的行為不能被解釋成「想紅」，而是承認專業。

