自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

58歲王祖賢露面了！馬年將至現身拜早年 息影22年修佛近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲「永遠的小倩」王祖賢遠離鎂光燈息影逾22年，如今定居加拿大並潛心修佛，馬年將至，她也以溫柔語氣拍攝拜年影片，更不忘雙手合十向外界傳遞祝願，近況曝光也令忠實粉絲相當動容。

58歲王祖賢息影22年潛心修佛，日前現身向外界拜早年曝近況。（組合照，翻攝自小紅書）58歲王祖賢息影22年潛心修佛，日前現身向外界拜早年曝近況。（組合照，翻攝自小紅書）

有粉絲近日在小紅書分享王祖賢的拜年影片，畫面中的她一身素白、長髮自然披肩，同時更托腮看向鏡頭，語氣平和獻上祝福，「大家好，我是王祖賢，祝福共善堂的所有員工們，能夠萬事如意，身體健康，馬年行大運。」她也期盼善的健康意識能被傳遞到更多角落，讓每個人身心都能自在、安樂，最後也不忘雙手合十向外界道謝，「謝謝你們，阿彌陀佛。」十足展現出修行後的沉靜狀態。

事實上，王祖賢2004年自演藝圈引退後，曾一度因自我認同問題陷入憂鬱，最終透過潛心修佛與中醫調理逐步找回內心平靜；此外，王祖賢本月4日出席矽谷中醫論壇演說，更首度公開談及當年引退主因，坦言演藝圈長期日夜顛倒的工作型態，已對自己身心造成負擔，但仍珍惜那段緣分，因此選擇在事業高峰時退下，盼留給外界完整且美好回憶及印象。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中