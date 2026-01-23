58歲王祖賢露面了！馬年將至現身拜早年 息影22年修佛近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲「永遠的小倩」王祖賢遠離鎂光燈息影逾22年，如今定居加拿大並潛心修佛，馬年將至，她也以溫柔語氣拍攝拜年影片，更不忘雙手合十向外界傳遞祝願，近況曝光也令忠實粉絲相當動容。

58歲王祖賢息影22年潛心修佛，日前現身向外界拜早年曝近況。（組合照，翻攝自小紅書）

有粉絲近日在小紅書分享王祖賢的拜年影片，畫面中的她一身素白、長髮自然披肩，同時更托腮看向鏡頭，語氣平和獻上祝福，「大家好，我是王祖賢，祝福共善堂的所有員工們，能夠萬事如意，身體健康，馬年行大運。」她也期盼善的健康意識能被傳遞到更多角落，讓每個人身心都能自在、安樂，最後也不忘雙手合十向外界道謝，「謝謝你們，阿彌陀佛。」十足展現出修行後的沉靜狀態。

事實上，王祖賢2004年自演藝圈引退後，曾一度因自我認同問題陷入憂鬱，最終透過潛心修佛與中醫調理逐步找回內心平靜；此外，王祖賢本月4日出席矽谷中醫論壇演說，更首度公開談及當年引退主因，坦言演藝圈長期日夜顛倒的工作型態，已對自己身心造成負擔，但仍珍惜那段緣分，因此選擇在事業高峰時退下，盼留給外界完整且美好回憶及印象。

