貝克漢長子宣戰爸媽 英媒體：另一對哈利與梅根

（左起）貝克漢、維多莉亞、布魯克林、妮可拉出席宣傳《貝克漢》。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國｢足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在社群媒體發出長達6頁控訴和貝克漢夫妻撕破臉，更嗆聲：不會和家人和解。布魯克林指貝克漢及維多莉亞夫婦愛控制孩子、刻意塑造完美家庭形象，而且在他和妮可拉佩茲（Nicola Peltz）交往期間，多次把他女友帶入生活，讓他長期活在恐懼、焦慮中。看熱鬧的網友甚至將布魯克林和妮可拉比喻成「另一對哈利與梅根」，因為哈利和梅根也是公開與英國皇室開撕，目前貝克漢針對布魯克林毀滅式爆料發聲：孩子允許犯錯。

貝克漢（左）與維多莉亞夫妻總以恩愛形象出席各種公眾場合。（美聯社）

在英國，除了皇室備受矚目之外，貝克漢家族號稱「第2家庭」，近7年多前，貝克漢與維多莉亞手牽著手出席哈利王子與梅根婚禮，卻沒料到，哈利和梅根與家人撕破臉的狀況竟然也在自家出現。

從經是「辣妹合唱團」中高貴辣妹的維多莉亞，是貝克漢家族重要角色，不過，她也是布魯克林最受不了的人。布魯克林在爆料中就是從狂嗆維多莉亞開始，他說維多莉亞從他和妮可拉婚禮的之前就不斷狂扯後腿，婚禮上還故意搶走第一支舞的機會，讓他在賓客面前沒面子。

貝克漢長子布魯克林（左）和妻子妮可拉早就對貝克漢夫妻不滿。（法新社）



維多莉亞希望把貝克漢家族塑造出「感情親密」、「完美」形象，因此在公眾面前，總是擺出一家和樂的姿態。很多網友都看不過去，認為維多利亞只是想要用這種形象賺錢、騙好感。網友更諷刺，貝克漢家族的「完美形象」根本假到不行。

很多網友都指維多莉亞（右）總是一副目中無人的模樣，圖左為大衛貝克漢。（法新社）

不少維多莉亞的黑粉也趁機出來捅她一刀，指她總是擺著一張臭臉、囂張、目中無人的樣子看起來很討人厭，並大罵維多莉亞跟貝克漢一樣都是自戀狂。現在布魯克林和家人撕破臉，加上有妮可拉的億萬豪門娘家力挺，恐怕更難回頭。

