自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

貝克漢長子宣戰爸媽 英媒體：另一對哈利與梅根

（左起）貝克漢、維多莉亞、布魯克林、妮可拉出席宣傳《貝克漢》。（美聯社）（左起）貝克漢、維多莉亞、布魯克林、妮可拉出席宣傳《貝克漢》。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國｢足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在社群媒體發出長達6頁控訴和貝克漢夫妻撕破臉，更嗆聲：不會和家人和解。布魯克林指貝克漢及維多莉亞夫婦愛控制孩子、刻意塑造完美家庭形象，而且在他和妮可拉佩茲（Nicola Peltz）交往期間，多次把他女友帶入生活，讓他長期活在恐懼、焦慮中。看熱鬧的網友甚至將布魯克林和妮可拉比喻成「另一對哈利與梅根」，因為哈利和梅根也是公開與英國皇室開撕，目前貝克漢針對布魯克林毀滅式爆料發聲：孩子允許犯錯。

貝克漢（左）與維多莉亞夫妻總以恩愛形象出席各種公眾場合。（美聯社）貝克漢（左）與維多莉亞夫妻總以恩愛形象出席各種公眾場合。（美聯社）

在英國，除了皇室備受矚目之外，貝克漢家族號稱「第2家庭」，近7年多前，貝克漢與維多莉亞手牽著手出席哈利王子與梅根婚禮，卻沒料到，哈利和梅根與家人撕破臉的狀況竟然也在自家出現。

從經是「辣妹合唱團」中高貴辣妹的維多莉亞，是貝克漢家族重要角色，不過，她也是布魯克林最受不了的人。布魯克林在爆料中就是從狂嗆維多莉亞開始，他說維多莉亞從他和妮可拉婚禮的之前就不斷狂扯後腿，婚禮上還故意搶走第一支舞的機會，讓他在賓客面前沒面子。

貝克漢長子宣戰爸媽 英媒體：另一對哈利與梅根貝克漢長子布魯克林（左）和妻子妮可拉早就對貝克漢夫妻不滿。（法新社）

維多莉亞希望把貝克漢家族塑造出「感情親密」、「完美」形象，因此在公眾面前，總是擺出一家和樂的姿態。很多網友都看不過去，認為維多利亞只是想要用這種形象賺錢、騙好感。網友更諷刺，貝克漢家族的「完美形象」根本假到不行。

很多網友都指維多莉亞（右）總是一副目中無人的模樣，圖左為大衛貝克漢。（法新社）很多網友都指維多莉亞（右）總是一副目中無人的模樣，圖左為大衛貝克漢。（法新社）

不少維多莉亞的黑粉也趁機出來捅她一刀，指她總是擺著一張臭臉、囂張、目中無人的樣子看起來很討人厭，並大罵維多莉亞跟貝克漢一樣都是自戀狂。現在布魯克林和家人撕破臉，加上有妮可拉的億萬豪門娘家力挺，恐怕更難回頭。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中