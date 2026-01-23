自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

三生三世夫妻緣再續！林予晞搭施名帥「激情動作」認了：心裡受傷

《凶宅專賣店》今接受訪問。（記者胡舜翔攝）《凶宅專賣店》今接受訪問。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、洪慧芳、江宜蓉合作Disney+《凶宅專賣店》，今受訪，其中施名帥、林予晞繼《我們與惡的距離》、《台灣犯罪故事》後，第三度合作夫妻，林予晞自嘲「三生三世，無三不成禮」，並提到三次拍攝的心路歷程，是首度合作有點害羞、第二次成了「又是你」的心情，這回已相看兩相厭，笑稱：「很適合劇中狀態。」

施名帥（右）、林予晞在《凶宅專賣店》繼《我們與惡的距離》、《台灣犯罪故事》後，第三度合作夫妻。（記者胡舜翔攝）施名帥（右）、林予晞在《凶宅專賣店》繼《我們與惡的距離》、《台灣犯罪故事》後，第三度合作夫妻。（記者胡舜翔攝）

被問到會不會成「七世夫妻」，2人立刻瞪大眼，林予晞回：「可能之後感情死灰又會復燃，成了浴火鳳凰。」而劇中有場戲是施名帥被女鬼附身，想把老婆林予晞掐死，2人頗多動作對手戲，林予晞坦言綑綁掙脫的戲難免有瘀青跟擦傷，施名帥立刻接話：「我是心裡有受傷啦。」

范少勳（右）、陳姸霏為戲首度吊鋼絲（記者胡舜翔攝）范少勳（右）、陳姸霏為戲首度吊鋼絲（記者胡舜翔攝）

而范少勳、陳姸霏為戲首度吊鋼絲，其中一場戲是飾演通靈少女的陳姸霏要拿針扎施名帥，把附身在他身上的女鬼驅逐，這場戲就拍了20幾個小時，讓她累到直呼：「像是拍了一個月這麼久，因為小帥一直被我摔來摔去，銘順哥（李銘順）也被摔。」施名帥此時又趁空檔補了冷笑話：「一試成主顧。」

陳姸霏認為吊鋼絲不是件容易的事，范少勳則認為表現起來很華麗。（記者胡舜翔攝）陳姸霏認為吊鋼絲不是件容易的事，范少勳則認為表現起來很華麗。（記者胡舜翔攝）

陳姸霏認為吊鋼絲不是件容易的事，因她是個緊張就想上廁所的人，可是一戴上鋼絲的威牙就要把衣服穿緊，不太容易穿脫去上廁所，所以她拍戲前會禁食，也會讓自己盡量不想到廁所這個名詞。她也提到拍吊鋼絲的戲，導致腋下破皮，她說：「大家都在地上滾來滾去，像是回到國小，用膝蓋轉地板的寶寶們。」范少勳則有吊鋼絲在地板翻滾的動作戲，認為表現起來很華麗。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中