娛樂 最新消息

洪詩照顧公公把屎把尿！夫家被罵「孝道外包」 張齡予發聲揭媳婦心聲

張齡予、朱宇謀節目《健康零距離》正式邁入三週年。（三立提供）張齡予、朱宇謀節目《健康零距離》正式邁入三週年。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕張齡予主持《健康零距離》節目正式邁入三週年，今（23）日舉辦開棚記者會，張齡予更驚喜宣布已經懷孕4個月、並揭曉性別是女兒，搭檔主持人WISH朱宇謀、台語歌手謝采吟特別送上祝福。而談及近日洪詩老公家人被批「孝道外包」掀熱議，張齡予也分享看法。

女星洪詩2023年與李運慶結婚育有兩名女兒，去年大伯發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，竟掀起網友批評李家兄弟「孝道外包」，張齡予則提到自己平常會做公益，認為長照服務是情感支撐，並提到自己有關注相關新聞，認為應該是對方一開始表達方式讓大家誤會了。

張齡予宣布當二寶媽。（三立提供）張齡予宣布當二寶媽。（三立提供）

至於是否贊成孝道外包？張齡予則說與老公都認為交給專業比自己照顧來的穩妥，「因為我們家自己像長輩如果臥床，你去照顧他不會比請一個看護更厲害，光是拉他一個動作那就是專業的，你拉他可能自己會受傷，專業的話會用很省力的技巧把他抱起來，那大家生活品質都很好，所以我覺得如果到了該花錢請專業，我們當然是要這麼做。」也說如果女兒長大遇到這樣的事情，會問女兒的看法，「孩子有自己的想法，如果女兒ok，就支持她。」

點圖放大body

