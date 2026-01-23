自由電子報
娛樂 日韓

太誇張！15人韓團唱跳「舞台瞬間地裂」 節目直播急喊卡爆眾怒

南韓男團idntt昨（22日）在音樂節目唱跳之際，舞台地板瞬間地裂。（翻攝自YouTube）南韓男團idntt昨（22日）在音樂節目唱跳之際，舞台地板瞬間地裂。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓15人新人男團idntt昨（22日）登上音樂節目《M Countdown》宣傳新歌，始料未及的是，團員們在直播中唱跳之際，舞台前方的地板竟瞬間「地裂」，演出被迫緊急喊卡，現場一度陷入混亂，驚險畫面也引爆粉絲怒火。

idntt昨日以15人小分隊形式站上《M Countdown》舞台演唱新歌《Pretty Boy Swag》，沒想到在直播過程中，舞台突然「地裂」出現凹陷與位移。所幸，團員們的反應迅速，即時調整走位避開危險區域，未發生踩空等任何意外。

idntt團員反應迅速，即時調整走位避開危險區域。（翻攝自YouTube）idntt團員反應迅速，即時調整走位避開危險區域。（翻攝自YouTube）

節目製作單位隨即中斷直播演出，據現場觀眾轉述，節目緊急播放EXO的MV與廣告填補空檔，爭取時間進行舞台修復；待舞台安全確認後，idntt再度登台完成表演，展現高度敬業態度。對此，idntt所屬經紀公司發聲表示，團員們皆未受傷且狀況良好，舞台修復後也立即重新演出。

儘管未釀成意外，idntt粉絲們仍擔憂無比，相關畫面在網路瘋傳，有人不滿怒轟「舞台能跳塌，節目太誇張！」、「節目未免也太失職了吧。」不過也有不少網友感到慶幸，「沒受傷真的萬幸！」idntt於去年8月出道，是大型企劃團體tripleS的師弟團，上週才在《Music Bank》拿下出道後首座冠軍，人氣正夯。

