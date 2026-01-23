日本旅遊突發病況！狄志為疑染流感 靠網友牽線線上看診救援

知名媒體人狄志為赴日旅遊身體不適。（翻攝FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名媒體人狄志為近日帶著家人前往日本旅遊，原本是趁孩子寒假放鬆充電，卻在入境後突發身體不適，疑似感染B型流感，讓這趟旅程一開始就充滿波折。所幸在網友協助下，他順利透過線上看診取得藥物，也意外見證了網路社群的即時救援力量。

狄志為透露，抵達日本後不久便開始出現頭痛、嘔吐、肌肉痠痛等症狀，隨後更出現發燒情況，但隨身僅攜帶退燒藥，並未準備克流感。情急之下，他在網路發文求助，詢問是否有剛好身在廣島或福岡、且備有克流感的網友能提供協助。

貼文曝光後迅速引起回響，不少網友湧入留言區提供建議，其中也有人提供可進行線上看診的管道。狄志為最終成功透過線上醫療服務完成看診，並前往附近藥局領取克流感。

休息一天後，他再度在社群平台分享後續心情，表示發文後收到大量私訊，甚至包括平時互動不多的粉絲，也主動幫忙聯繫線上看診中心，讓他相當感動，直呼「真的感受到網路的溫暖」。

狄志為回憶整個病程仍心有餘悸，指出症狀其實從飛機上就已開始，在機上出現上吐下瀉情況，搭乘新幹線前往福岡時更是頻繁嘔吐，頭痛、喉嚨痛與發燒接連發作，直到完成線上看診、服用藥物後才逐漸緩解。

他也感嘆，這是一段難得卻不想再經歷的經驗，並藉此提醒大家，出國前務必做好醫療與保險等相關準備，事先了解當地的就醫方式，才能在突發狀況發生時不至於手忙腳亂。

事實上，過去也曾有網紅分享過「Online Home Doctor」線上看診服務，該平台支援日文、英文與中文，無論是短期訪日旅客或長居日本的外國人，都能透過線上方式獲得醫療協助。狄志為的經歷曝光後，也讓不少網友直呼「已收藏」，以備不時之需。

